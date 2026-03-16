Tiếp tục hủy nhiều chuyến bay đến Trung Đông

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa tiếp tục cập nhật, đánh giá tác động từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đến hàng không Việt Nam.

Không phận Trung Đông tiếp tục đóng cửa

Cụ thể, từ 14h (giờ địa phương) ngày 15/3) đến 2h59 (giờ địa phương) ngày 16/3, FIR Doha đóng cửa hoàn toàn đối với hoạt động bay, ngoại trừ các chuyến bay Nhà nước, chuyến bay y tế và chuyến bay tìm kiếm cứu nạn khi được chấp thuận trước. Tiếp đó, từ 3h (giờ địa phương) đến 14h (giờ địa phương) ngày 16/3, FIR Doha đóng cửa đối với các chuyến bay quá cảnh.

Trong bối cảnh trên, Hãng hàng không Qatar Airways (QR) thông báo hủy 6 chuyến bay chở khách trên đường bay TPHCM - Doha và Hà Nội - Doha ngày 17/3 với gần 1.400 hành khách chịu ảnh hưởng.

Đối với UAE, khu vực này tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tiết và kiểm soát không lưu chặt chẽ, một số khu vực không phận vẫn duy trì tình trạng hạn chế hoặc đóng cửa từng phần.

Hãng hàng không Emirates (EK) dự kiến tiếp tục hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TP.HCM và chiều ngược lại đến ngày 25/3. Đồng thời, hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay trên chặng Hà Nội - Dubai, Dubai -Bangkok - Đà Nẵng và chiếu ngược lại theo lịch trình trước đó.

Ngày 16/3, Hãng hàng không Etihad Airways (EY) dự kiến khai thác cặp chuyến bay chở khách EY431/EY433 trên đường bay Hà Nội - Abu Dhabi, vận chuyển gần 500 hành khách; các chuyến bay chở hàng của hãng vẫn được khai thác theo kế hoạch.

Về phía Turkish Airlines, các chuyến bay chở khách của hãng vẫn khai thác bình thường trong khi các chuyến bay hàng hóa tiếp tục phải điều chỉnh đường bay tại khu vực Trung Đông do tình hình bất ổn chính trị.

Giá nhiên liệu bay chưa hạ nhiệt

Về diễn biến giá nhiên liệu, Cục Hàng không Việt Nam nhận định thị trường dầu thế giới tiếp tục duy trì mức giá cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong phiên giao dịch ngày 16/3, giá dầu Brent tăng lên khoảng 104-105 USD/thùng, trong khi West Texas Intermediate (WTI) dao động quanh mức 99-100 USD/thùng.

Trên thị trường nhiên liệu hàng không châu Á, giá Jet A-1 theo điều kiện FOB tại Singapore duy trì ở mức khoảng 198-200 USD/thùng, cho thấy nguồn cung nhiên liệu tinh chế vẫn ở trạng thái thắt chặt. Ngoài ra, cấu trúc giá thị trường tiếp tục duy trì trạng thái giá đảo (backwardation), phản ánh nhu cầu giao ngay cao trong khi nguồn cung ngắn hạn hạn chế.