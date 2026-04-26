Xung đột tại Liban tiếp tục gia tăng bất chấp lệnh ngừng bắn

ClockThứ Hai, 27/04/2026 14:22
Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội triển khai tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah trên lãnh thổ Liban.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ không kích tại Liban. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban vừa được gia hạn thêm 3 tuần, song giao tranh vẫn tiếp diễn khiến nhiều người thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã không kích nhiều công trình hạ tầng được cho là Hezbollah sử dụng để phục vụ mục đích quân sự trên khắp miền nam Liban.

Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt hơn 15 tay súng của lực lượng Hezbollah trên lãnh thổ Liban và sẽ tiếp tục hành động kiên quyết, đồng thời cảnh báo người dân không quay trở lại hàng chục địa điểm ở miền nam Liban.

Trước những leo thang căng thẳng, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức an ninh cảnh báo về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ. Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu giữa Israel và Liban có hiệu lực từ ngày 16/4.

Sau đó, hai bên đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán hôm 23/4 dưới sự trung gian của Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đụng độ ở miền nam Liban, gây thiệt hại về người và tài sản, làm lu mờ triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo nhandan.vn
Khi xung đột ở Trung Đông nổ ra và ngày càng căng thẳng, các quốc gia trên thế giới buộc phải triển khai phương án thay thế để tránh hứng chịu nhiều ảnh hưởng liên quan. Hơn một tháng căng thẳng ở vùng Vịnh, các nước mua dầu lớn nhất châu Á tưởng chừng như đã có thể dựa vào các giải pháp phù hợp, không chỉ bảo vệ nền kinh tế của chính mình mà còn cả nền kinh tế của các nước láng giềng đang cạnh tranh để giành giật nguồn cung, thì đến nay "vận may này đang sắp cạn kiệt".

Quý I/2026, cả nước đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan, chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm".

Những ngày gần đây, thông tin về việc hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ đối với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2025 tại thành phố thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng một số hộ dân bị thiệt hại nhưng chưa được nhận hỗ trợ, đặt ra nhiều băn khoăn về tính công bằng trong quá trình chi trả.

