Xung đột tại Liban tiếp tục gia tăng bất chấp lệnh ngừng bắn

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ không kích tại Liban. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban vừa được gia hạn thêm 3 tuần, song giao tranh vẫn tiếp diễn khiến nhiều người thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã không kích nhiều công trình hạ tầng được cho là Hezbollah sử dụng để phục vụ mục đích quân sự trên khắp miền nam Liban.

Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt hơn 15 tay súng của lực lượng Hezbollah trên lãnh thổ Liban và sẽ tiếp tục hành động kiên quyết, đồng thời cảnh báo người dân không quay trở lại hàng chục địa điểm ở miền nam Liban.

Trước những leo thang căng thẳng, truyền thông Israel dẫn lời các quan chức an ninh cảnh báo về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ. Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu giữa Israel và Liban có hiệu lực từ ngày 16/4.

Sau đó, hai bên đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán hôm 23/4 dưới sự trung gian của Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận này, Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục đụng độ ở miền nam Liban, gây thiệt hại về người và tài sản, làm lu mờ triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

