Xung đột Trung Đông đẩy chi phí nhiên liệu hàng không Mỹ tăng mạnh

ClockThứ Năm, 07/05/2026 15:09
Dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố ngày 6/5 cho hay các hãng hàng không Mỹ đã chi nhiều hơn 56,4% cho nhiên liệu máy bay trong tháng 3/2026, tháng ngay sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu.

Cụ thể, theo Bộ Giao thông Mỹ, các hãng bay Mỹ đã chi 5,06 tỷ USD cho nhiên liệu trong tháng 3/2026, tăng so với mức 3,23 tỷ USD của tháng 2/2026. Con số này cũng cao hơn 30% so cùng kỳ tháng 3/2025.

Các hãng hàng không đã hạ thấp hoặc thậm chí hủy bỏ hoàn toàn các dự báo cho năm 2026 do giá nhiên liệu tăng vọt, vốn là khoản chi lớn nhất của họ sau chi phí nhân công. Một số hãng cũng thu hẹp kế hoạch mở rộng để cắt giảm chi phí và tránh dư thừa công suất đắt đỏ trên thị trường.

Đà tăng của giá nhiên liệu máy bay còn mạnh hơn trong tháng 4/2026, khi giá vượt 4 USD/gallon tại một số thị trường, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đã sụp đổ vào cuối tuần qua, và hãng cho biết chi phí nhiên liệu tăng đột biến đã làm đổ vỡ kế hoạch thoát khỏi tình trạng phá sản vào giữa năm.

Các hãng hàng không lớn khác cho rằng khách hàng sẽ phải gánh phần chi phí nhiên liệu tăng cao này vào đầu năm 2027 hoặc vào cuối năm nay.

Cho đến nay, xu hướng đặt vé cho thấy người tiêu dùng vẫn tiếp tục đi lại. Theo Airlines Reporting Corp, trong tháng 3, doanh số bán vé qua các đại lý du lịch tăng 12% so cùng kỳ năm trước, đạt 10,4 tỷ USD, trong đó số chuyến đi nội địa tăng 5% và quốc tế tăng 1%.

