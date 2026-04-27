'Bức tranh' kinh tế 4 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc

Sản xuất công nghiệp 4 tháng 2026 tăng 9,2%

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi chỉ số sản xuất toàn ngành (IIP) tăng 3,0% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 4 tháng đầu năm, IIP tăng 9,2%, phản ánh đà phục hồi ổn định và mở rộng của khu vực công nghiệp.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 9,9%, đóng góp 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,5%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,4%; khai khoáng tăng 4,0%.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Điểm tích cực nữa là chỉ số IIP tăng ở cả 34 địa phương, thể hiện sự lan tỏa rộng của hoạt động công nghiệp trên cả nước. Một số địa phương ghi nhận mức tăng cao nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện như Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An và Bắc Ninh. Các địa phương có lợi thế thủy điện như Lai Châu và Sơn La cũng đạt mức tăng mạnh ở ngành điện, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Ở chiều ngược lại, một số nơi có mức tăng thấp như Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ngãi và Tuyên Quang. Nguyên nhân là do phụ thuộc vào các ngành tăng trưởng chậm hoặc suy giảm như khai khoáng và điện.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng công nghiệp chủ lực tiếp tục tăng mạnh như xe máy, ô tô, thép, thủy hải sản chế biến và bia, cho thấy nhu cầu thị trường phục hồi cả trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, thị trường lao động trong khu vực công nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi số lao động tại doanh nghiệp tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất.

Bình quân một tháng có 29,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 04 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Cũng theo Cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 77,8 nghìn, với tổng vốn đăng ký gần 785,4 nghìn tỷ đồng và 356,9 nghìn lao động; tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt là mức tăng 60,1% về vốn và 50,7% về số doanh nghiệp.

Cùng với đó, cả nước cũng có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,6%. Như vậy, từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 29,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đáng chú ý, quy mô vốn bình quân đạt 10,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 6,2%, biểu thị xu hướng cải thiện chất lượng dòng vốn gia nhập thị trường. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng; tăng 4,2%.

Tập trung giải ngân đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng

Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành và địa phương tập trung đã và đang quyết tâm cao độ trong giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, nhằm góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2026 ước đạt gần 54,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 bằng 16,7% và tăng 20,5%). Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 25,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,5% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 161,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 125,3 nghìn tỷ đồng, bằng 21,3% và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 36,4 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7% và tăng 23,5%./.