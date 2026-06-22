10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí

Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 vừa diễn ra ở TP. Hải Phòng quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia, nhà báo uy tín và hàng trăm phóng viên, biên tập viên. Trong 9 phiên thảo luận chuyên đề, diễn đàn tập trung nhiều chủ đề thời sự, nhìn thẳng các vấn đề mà báo chí Việt Nam phải đối mặt nhằm nỗ lực tìm giải pháp phù hợp.

Trong khuôn khổ phiên bế mạc, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố 10 quy tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí. Trong bối cảnh ứng dụng AI đang được nhiều tòa soạn triển khai, vấn đề về tính chính xác, kiểm soát chất lượng thông tin, bản quyền nội dung, ngăn chặn tin giả… đang là bài toán đối với hoạt động báo chí. 10 quy tắc được xem như bộ khung định hướng quan trọng, giúp các cơ quan báo chí khai thác hiệu quả tính năng của AI nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm báo.