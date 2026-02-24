Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố

Nằm giữa khu dân cư, bãi tập kết cát tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di vẫn hoạt động không phép

Hoạt động “chui”

Hơn 2 năm nay, tại khu vực 1, xóm Gióng thuộc Khu quy hoạch Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế), hình thành bãi tập kết cát, đá không có giấy phép hoạt động, ngang nhiên “chiếm dụng” hơn 5.000m2 đất. Bãi cát này nằm ngay trước dãy nhà của người dân, tấp nập hoạt động xe ra vào bãi vận chuyển cát, gây nên tình trạng giao thông phức tạp, bụi bặm trong khu vực.

Khu đất này nhìn bên ngoài có nhiều cây cối mọc um tùm, bên trong diện tích đất khá rộng. Chủ bãi ở đây đã mở đường vận chuyển cát đấu nối với đường quy hoạch để thông ra đường Hồ Đắc Di. Bên trong bãi, nhiều đụn cát với khối lượng lớn, có cả xe múc và hàng loạt phương tiện xe tải đang chờ chực “ăn hàng”. Mục sở thị tại bãi tập kết cát này, chúng tôi còn ghi nhận cả xe đầu kéo 6 trục (mang biển kiểm soát 75H-056. xx) chở cát vào bãi, chứng tỏ quy mô hoạt động của bãi khá lớn.

Ông L.V.Y, một hộ dân sống trên trục đường Hồ Đắc Di cho biết: Ban đầu chúng tôi nghĩ đây là bãi để tạm vật liệu của một đơn vị thi công nào đó, nhưng dần dà cát chở về tập kết ngày một nhiều và diễn ra hoạt động nhập, buôn bán cát thường xuyên. Người dân thắc mắc tại sao giữa lòng khu quy hoạch, ngay gần khu Đại học Huế lại tồn tại một bãi cát lớn, hoạt động xe cộ tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng môi trường trong khu vực nhưng vẫn chưa được xử lý.

Tương tự, tại thửa đất trên đường Võ Văn Kiệt (tổ 2A, phường Thanh Thủy), nhiều năm nay, bãi tập kết cát sỏi trái phép của hộ kinh doanh Trần Tấn Khiêm với diện tích khá lớn cũng “mọc lên” nhưng chưa được xử lý. Tại đây, chủ bãi tập kết đã quây kín tôn xung quanh, chỉ chừa một lối vào trước đường Võ Văn Kiệt. Hàng ngày, có nhiều xe tải ra vào vận chuyển cát, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi nhiều phương tiện xe tải đi trực tiếp ra đường Võ Văn Kiệt.

Tại phường Thủy Xuân, nhiều bãi tập kết cát sỏi trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo kiểm tra của UBND phường, trên địa bàn có 7 bãi tập kết cát sỏi thì chỉ có 1 bãi tại khu vực Cầu Bối nằm trong quy hoạch, 6 bãi còn lại đều hoạt động trái phép.

Cần xử lý mạnh tay

Liên quan đến bãi tập kết cát sỏi tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di, sau khi PV phản ánh với UBND phường An Cựu, ngày 8/4, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (DVSNC) phường An Cựu đã có biên bản làm việc với bà Võ Thị Kim Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 - doanh nghiệp tập kết cát sỏi trái phép tại bãi nêu trên. Trung tâm DVSNC đã lập biên bản hiện trạng và xác định Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 đã tập kết cát đá trên thửa đất có diện tích 5.000m2 tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di từ tháng 2/2024 đến nay. Thời điểm kiểm tra, tại bãi tập kết chỉ còn khoảng 30m3 cát và một ít đá dăm.

Bãi tập kết cát trái phép tồn tại nhiều năm tại đường Võ Văn Kiệt, hàng ngày tấp nập xe ra vào

Cũng theo biên bản làm việc, bà Võ Thị Kim Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 cho biết, từ năm 2024 doanh nghiệp này đã xin Trung tâm Phát triển Quỹ đất (PTQĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Trung tâm PTQĐ TP. Huế) và trung tâm này đã đồng ý cho doanh nghiệp tạm sử dụng vị trí đất nói trên. Trung tâm DVSNC phường An Cựu đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 tiến hành lập các thủ tục sử dụng đất để kinh doanh cát sạn đúng quy định của pháp luật. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, sau khi có biên bản kiểm tra, phường đã yêu cầu các phòng, ban tăng cường giám sát, chỉ cho doanh nghiệp chở cát đi và không được nhập cát vào bãi. Sau khi di dời hết số cát, phường sẽ yêu cầu đóng cửa bãi và rào chắn khu đất.

Theo Trung tâm PTQĐ TP. Huế, khu đất bị “chiếm dụng” làm bãi cát sỏi trái phép nói trên trước đây thuộc Dự án Khu ký túc xá sinh viên tại Khu quy hoạch Đại học Huế của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tisco Huế, được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2016. Tuy nhiên, do vi phạm Luật Đầu tư nên năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã có quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án. Năm 2020, UBND tỉnh (nay là thành phố) đã ban hành quyết định về việc thu hồi khu đất trên và giao cho Trung tâm PTQĐ thành phố quản lý với diện tích 8.286,7m2.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm PTQĐ TP. Huế cho biết, khu đất nói trên đã được Sở Tài chính thống nhất chủ trương đề xuất nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án ký túc xá sinh viên tại Khu quy hoạch Đại học Huế. Việc Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 tự ý sử dụng một phần khu đất đang kêu gọi đầu tư để sử dụng làm bãi tập kết cát sỏi là trái quy định của pháp luật và Trung tâm PTQĐ TP. Huế cũng không ký bất kỳ văn bản nào hay có hợp đồng với doanh nghiệp này để cho phép sử dụng đất mở bãi tập kết kinh doanh cát sỏi.

“Trước đây, khu đất này do một đơn vị thi công có liên hệ với Trung tâm PTQĐ TP. Huế mượn để tập kết vật liệu thi công các đường kiệt tại Khu quy hoạch Hồ Đắc Di. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, Công ty TNHH MTV Xây dựng dịch vụ 686 sử dụng làm bãi tập kết cát sỏi. Do Trung tâm không thường xuyên giám sát, kiểm tra nên mới xảy ra tình trạng này. Sắp tới, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý, rào chắn, trả lại nguyên trạng diện tích đất nói trên”, ông Trương Phước Tuấn khẳng định.

Sau khi PV phản ánh, các địa phương như Thanh Thủy, Thủy Xuân, An Cựu đang tiến hành kiểm tra, lập biên bản làm việc và yêu cầu các bãi tập kết cát sỏi nêu trên dừng hoạt động. Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Thủy, mới đây, đơn vị đã tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát sỏi ở đường Võ Văn Kiệt của ông Trần Tấn Khiêm. Tại thời điểm kiểm tra, tại bãi đang tập kết khoảng 50m3 cát cùng các loại đá, xi măng. Theo biên bản kiểm tra, ông Khiêm khai tập kết cát phục vụ cho việc xây dựng và kinh doanh bán lẻ ra thị trường. Do đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng bãi tập kết và báo cáo UBND phường Thanh Thủy có phương án xử lý.

Ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân cho biết, trên cơ sở kiểm tra của Trung tâm DVSNC phường, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu tạm dừng hoạt động, tiến hành tháo dỡ tài sản, trả lại hiện trạng đất tại các bãi tập kết cát không có giấy phép, không nằm trong quy hoạch nhằm đảm bảo công tác quy hoạch, vệ sinh môi trường. Đối với bãi cát nằm trong quy hoạch thì thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan.