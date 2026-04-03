Khẩn trương xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại Nghi Sơn

Sáng 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị triển khai dự án xây dựng kho dự trữ quốc gia dầu thô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Trước đó, ngày 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ này.

Theo các báo cáo, ý kiến tại Hội nghị, việc xây dựng kho chứa dầu thô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), góp phần sớm cụ thể hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ là một yêu cầu cấp thiết về mặt hạ tầng năng lượng mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ngày càng gia tăng và nguồn cung phụ thuộc lớn vào thị trường quốc tế, việc chủ động dự trữ dầu thô sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro trước những biến động khó lường.

Đồng thời, kho chứa dầu thô tại Nghi Sơn còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy lọc hóa dầu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm về dự trữ chiến lược, đây là vấn đề rất quan trọng.

Hoan nghênh công tác nghiên cứu, chuẩn bị khẩn trương của Bộ Công thương, Petrovietnam và tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng khẳng định việc xây dựng kho dự trữ dầu thô có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, quy hoạch, nên chỉ bàn làm, không bàn lùi.

Cuộc họp đã quyết định một số công việc trước mắt và định hướng các nhiệm vụ lâu dài; trong đó thống nhất mô hình doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho dự trữ, trước mắt là giao doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để kêu gọi sự tham gia doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tính toán việc Nhà nước mua lại hoặc thuê mua kho dự trữ trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, việc gì doanh nghiệp làm tốt hoặc làm tốt hơn thì Nhà nước không làm.

Thủ tướng chỉ đạo Petrovietnam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, tỉnh Thanh Hóa, trước mắt xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn để vừa phục vụ trực tiếp Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, vừa phục vụ dự trữ quốc gia. Petrovietnam khẩn trương xây dựng dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện giải phóng mặt bằng. Các cơ quan triển khai ngay các công việc, vận dụng các quy định đối với công trình xây dựng thuộc trường hợp khẩn cấp.

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia, trong đó xử lý một số vướng mắc liên quan như việc hoán đổi trực tiếp hàng dự trữ quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật với hàng dự trữ quốc gia...

Đồng thời, các cơ quan khẩn trương đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu, triển khai xây dựng các kho dự trữ xăng dầu, dầu thô khác ở Dung Quất (Quảng Ngãi), Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) và các khu vực khác.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, kể cả trường hợp có sự cố đặc biệt xảy ra, đồng thời bảo đảm tính hiệu quả của các dự án. Với tinh thần khuyến khích tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài, Petrovietnam làm việc với các đối tác nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao để xây dựng kho dự trữ xăng dầu, vừa phục vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số, phát triển kinh tế-xã hội, vừa phục vụ an ninh quốc phòng, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm năng lượng của khu vực, nâng cao vị thế, uy tín đất nước.

https://nhandan.vn/khan-truong-xay-dung-kho-du-tru-dau-tho-chien-luoc-tai-nghi-son-post952403.html

