Điều chỉnh phương án phân luồng, tốc độ trong khu vực Đại Nội Huế

Việc quy định tốc độ tối đa 30km/h tại các tuyến đường nhằm tuân thủ quy định hiện hành đối với xe ô tô điện 4 bánh chở khách du lịch

Đảm bảo an toàn cho du khách

Địa bàn quận Phú Xuân (cũ) - nơi tập trung nhiều di tích nên nhu cầu di chuyển bằng xe điện 4 bánh ngày càng cao. Trước yêu cầu đó, UBND quận Phú Xuân khi đó đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức cắm biển giới hạn tốc độ 30km/h trên 9 tuyến đường nội thành nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo đó, các tuyến đường như Phùng Hưng, Triệu Quang Phục, Trần Văn Kỷ, Lê Đại Hành, Nguyễn Trãi, Ông Ích Khiêm, Đoàn Thị Điểm, Đinh Tiên Hoàng… đều được cắm biển quy định tốc độ tối đa 30km/h để vừa đảm bảo an toàn, vừa để các doanh nghiệp xe điện hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng vì thiếu biển báo phù hợp.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, thực tế đã phát sinh những bất cập. Nhiều lái xe phản ánh tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm do tất cả phương tiện, kể cả ô tô thông thường, đều phải chạy với tốc độ quá thấp.

Nhiều lái xe phản ánh tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm do tất cả phương tiện, kể cả ô tô thông thường, đều phải chạy với tốc độ quá thấp

Anh Trương Hoài Phong một tài xế ô tô, cho biết: “Vào giờ cao điểm, lượng xe vào khu vực Đại Nội rất đông, nhưng bãi đỗ không đủ, khiến lái xe phải chạy lòng vòng. Biển báo 30km/h xuất hiện ở nhiều vị trí, dễ gây nhầm lẫn và vi phạm, dẫn đến phạt nguội”.

Một số ý kiến cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Huế, nhất là trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực thu hút và giữ chân du khách.

Sẽ điều chỉnh phù hợp

Nhằm khắc phục những bất cập vừa nêu, UBND TP. Huế đã tổ chức cuộc họp và ban hành Thông báo kết luận số 254/TB-UBND, ngày 15/7/2025 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ký, về quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông và môi trường du lịch tại khu vực trung tâm.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ II.5, UBND phường Phú Xuân và các đơn vị liên quan để rà soát, xây dựng phương án tổng thể phân luồng, tổ chức giao thông cho từng loại xe ra vào, đậu đỗ; kết nối hệ thống giao thông với Kinh thành Huế; nghiên cứu tháo dỡ một số dải phân cách, điều chỉnh sơn phân làn trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cửa Thượng Tứ đến cầu Phú Xuân) phù hợp với thực tế; quy định lại lộ trình, thời gian hoạt động của xe điện 4 bánh, kể cả đường đi và về trạm sạc.

Thực hiện chỉ đạo trên, Sở Xây dựng đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát và báo cáo UBND TP. Huế tại văn bản số 3401/SXD-PTĐT&HTKT ngày 15/7/2025. Phương án điều chỉnh được đề xuất nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và nhu cầu đi lại, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chí an toàn cho du khách. Cụ thể: Đoạn từ Trần Văn Kỷ đến cửa Hòa Bình: Áp dụng tốc độ tối đa 30km/h vào hai khung giờ cao điểm sáng từ 6h00 - 8h00 và chiều 17h30 - 19h30, theo hướng từ ngã ba Lê Đại Hành - Trần Văn Kỷ → Ngô Thế Lân → Nguyễn Trãi → Triệu Quang Phục → Phùng Hưng → cửa Hòa Bình và ngược lại.

Các tuyến khác gồm Ông Ích Khiêm (cửa Ngăn - Đoàn Thị Điểm), Đoàn Thị Điểm (Ông Ích Khiêm - Đinh Công Tráng), Đinh Công Tráng (Đoàn Thị Điểm - Đinh Tiên Hoàng), Đinh Tiên Hoàng (Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo), Trần Hưng Đạo (Đinh Tiên Hoàng - bến xe Nguyễn Hoàng) giới hạn 30km/h trong khung giờ 8h00 - 17h30.

Sau khi UBND TP. Huế chấp thuận, Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố sẽ triển khai điều chỉnh biển báo. Để giảm áp lực cho bến xe Nguyễn Hoàng, Sở Xây dựng kiến nghị xây dựng thêm hai bãi đỗ xe tại lô đất 5-P2 diện tích 0,52ha (gần cầu cửa Nhà Đồ) và lô đất 5-P3 diện tích 0,4ha (gần cầu cửa Quảng Đức). Hai vị trí này trước đó đã được phê duyệt quy hoạch làm bãi đỗ phục vụ khu vực nội thành.

Ông Nguyễn Hồ Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết, địa phương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Công an TP. Huế và các đơn vị liên quan để xây dựng một phương án tổng thể, bao gồm cả chỉnh trang hạ tầng, phân luồng, phân tuyến và cắm lại hệ thống biển báo, đảm bảo vừa thuận tiện cho người dân, vừa an toàn và thân thiện với khách du lịch.

Việc điều chỉnh phương án giới hạn tốc độ và phân luồng tại khu vực Đại Nội Huế được kỳ vọng sẽ dung hòa giữa hai mục tiêu: Bảo đảm an toàn, trật tự cho các phương tiện, nhất là xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch và duy trì sự thông thoáng giao thông, tránh tình trạng ùn ứ kéo dài.

Sự linh hoạt trong khung giờ áp dụng tốc độ 30km/h, cùng với việc mở rộng hạ tầng bãi đỗ, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ góp phần cải thiện trải nghiệm tham quan của du khách, đồng thời nâng cao hình ảnh một Huế văn minh, thân thiện và hiếu khách.