50 vụ tai nạn trong ngày nghỉ Tết, nồng độ cồn và tốc độ vẫn là vi phạm chủ yếu

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp) toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 15 vụ, giảm 10 người chết, giảm 14 người bị thương. Trong đó: Đường bộ: xảy ra 50 vụ, làm chết 28 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 15 vụ, giảm 10 người chết, giảm 14 người bị thương.

Đường sắt không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025 không tăng không giảm về số vụ.

Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025 không tăng không giảm về số vụ.

Về kết quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm: Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 9.464 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 89 xe ô-tô, 2.759 xe mô-tô, 114 phương tiện khác, tước 249 GPLX, trừ điểm GPLX 1.831 trường hợp.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn 2.584 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.228 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 08 trường hợp, quá khổ giới hạn 02 trường hợp, chở quá số người quy định 42 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 01 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 16 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 54 trường hợp; vi phạm ma tuý 03 trường hợp. Trong đó các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục lập biên bản 34 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 20 trường hợp, tước giấy phép lái xe 04 trường hợp, tước phù hiệu 04 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 1 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt đã kiểm tra xử lý 3 trường hợp.

Việc thực thi pháp luật nghiêm minh, không có ngoại lệ đã góp phần quan trọng vào việc thiết lập trật tự và giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn trong những ngày nghỉ lễ.

https://nhandan.vn/50-vu-tai-nan-trong-ngay-nghi-tet-nong-do-con-va-toc-do-van-la-vi-pham-chu-yeu-post943609.html?gidzl=vW9P0Hqdx0Ba7r017JZl3ECPLmy3Exm2g4i31rDlkGUkJb80LJhiLVaPLGG3ERfM_KmE0pRE5eqq6IVX00

Theo nhandan.vn
