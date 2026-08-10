Tăng tốc đưa bến tổng hợp - container cảng Chân Mây về đích

Mũi thi công cầu bến số 4 đã cơ bản hoàn thiện.

Chạy đua với thời gian

Giữa cái nắng gay gắt những ngày đầu tháng 8, công trường xây dựng bến tổng hợp - container số 4 cảng Chân Mây rền tiếng máy đóng cọc, tiếng cẩu lắp cấu kiện. Trên mặt nước, các sà lan dịch chuyển theo từng con nước. Trên bờ, hàng trăm kỹ sư, công nhân tất bật hoàn thiện từng hạng mục của công trình hạ tầng trọng điểm.

Khác với nhiều công trình trên đất liền, thi công cầu cảng phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, nhất là thủy triều. Vì vậy, tiến độ không chỉ tính theo ngày hay theo ca làm việc mà còn phải bám sát từng con nước. Mỗi thời điểm nước lên, nước xuống đều phải được các đơn vị thi công tính toán kỹ để các tổ đội tận dụng tối đa thời gian thi công, bảo đảm chất lượng.

Hiện nay, nhiều hạng mục của dự án được triển khai đồng thời. Trong đó, hạng mục nạo vét do Công ty TNHH Phúc Nam đảm nhận; hạng mục cầu cảng và hệ thống nền bãi do Liên danh nhà thầu Phú Quang Minh - Phúc Nam thi công; hạ tầng kỹ thuật và nhà điều hành do Công ty CP Công trình Viettel thực hiện.

Trực tiếp chỉ huy mũi thi công trên mặt nước, ông Nguyễn Hữu Ánh, Đội trưởng thi công thủy thuộc Liên danh nhà thầu Phú Quang Minh - Phúc Nam thông tin, để đẩy nhanh tiến độ phần cầu bến trước mùa mưa bão, đơn vị duy trì từ 2 - 3 mũi thi công, làm việc hai ca mỗi ngày. Thi công trên biển phụ thuộc nhiều vào thủy triều nên đơn vị phải bám sát từng con nước, tranh thủ thời điểm thuận lợi để huy động tối đa nhân lực, thiết bị, quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Không khí thi công khẩn trương hiện diện ở hầu khắp các hạng mục. Từ khu vực cầu bến, nền bãi đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các tổ đội đều duy trì nhịp độ thi công cao. Những cẩu trục liên tục nâng hạ các cấu kiện bê tông, công nhân khẩn trương lắp đặt, hàn nối từng chi tiết. Dưới mặt nước, các phương tiện chuyên dụng tận dụng từng giờ nắng để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Trần Đình Quốc, kỹ sư giám sát Công ty CP Hàng hải Vsico, Phó Trưởng ban Quản lý dự án bến tổng hợp - container số 4 và 5 cảng Chân Mây cho biết, để đáp ứng tiến độ, các nhà thầu đang huy động gần 200 kỹ sư, công nhân, cùng nhiều thiết bị thi công hiện đại trên công trường. Nhờ tổ chức đồng bộ các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Đến nay, các hạng mục kè tạm, cắm bấc thấm, tôn tạo mặt bằng, nạo vét khu nước và đóng 500 cọc cầu bến đã hoàn thành. Toàn bộ 1.077 cấu kiện bê tông đúc sẵn được chế tạo, trong đó lắp đặt đạt 73%; bản mặt cầu đạt khoảng 45%. Dự án đang hoàn thiện nền bãi, hạ tầng kỹ thuật và dự kiến đưa bến tổng hợp - container số 4 vào khai thác trong tháng 9 năm nay.

Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ

Song song với việc tăng tốc hoàn thiện bến số 4, chủ đầu tư cũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc để triển khai đồng bộ bến số 5, bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.

Gia công cốt thép đổ bê tông nền bãi bến số 4.

Theo ông Trần Đình Quốc, một trong những vướng mắc lớn nhất trước đây là bến phao và tuyến ống ngầm cấp xăng dầu phục vụ Kho xăng dầu Chân Mây nằm trong phạm vi thi công bến số 5. Nếu không được xử lý, hạ tầng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Để tháo gỡ, Công ty CP Hàng hải Vsico đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn xăng dầu mới dài hơn 1km dọc tuyến đường vào cảng, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Việc hoàn thành tuyến ống mới không chỉ bảo đảm hoạt động ổn định của Kho xăng dầu Chân Mây mà còn tạo mặt bằng thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

Tại bến số 5, các đơn vị thi công đã hoàn thành đóng gần 10 cọc thử và đúc được 17 trong tổng số 374 cấu kiện dầm đúc sẵn để chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công đại trà. Theo chủ đầu tư, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố, các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn còn lại; huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm tiến độ toàn dự án, phấn đấu hoàn thành bến số 5 và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng cảng biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi bến số 4 đi vào khai thác và bến số 5 hoàn thành trong những năm tới, cảng Chân Mây sẽ có thêm năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, góp phần mở rộng không gian phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.