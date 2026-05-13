Tăng cường kiểm tra các phương tiện hoạt động phục vụ tang lễ

HNN.VN - Qua kiểm tra, rà soát của Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 52 phương tiện tham gia hoạt động phục vụ tang lễ (chở linh cữu), tất cả các phương tiện đều không đảm bảo tình trạng pháp lý nhưng vẫn hoạt động.

Hầu hết các phương tiện xe phục vụ tang lễ đều không đảm bảo các quy định khi tham gia giao thông

Ngày 13/5, Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc phối hợp, kiểm tra, quản lý hoạt động các xe phục vụ tang lễ trên địa bàn.

Theo đó, trên cơ sở kiểm tra, rà soát của 40 xã, phường trên địa bàn, hiện toàn thành phố có tổng cộng 52 phương tiện tham gia hoạt động phục vụ tang lễ. Trong đó, có 7 phương tiện còn hạn kiểm định và 45 phương tiện đã hết niên hạn hoặc hết hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Sở Xây dựng cho biết, tất cả các phương tiện trên đều không đảm bảo tình trạng pháp lý do các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, hoặc còn hiệu lực nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo, hoán cải theo quy định do các phương tiện này khi hoạt động thường lắp thêm các khung gỗ chạm khắc hình rồng phía bên ngoài thành thùng xe và lắp thêm băng ghế để chở người trong thùng xe.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với công an địa phương trực tiếp làm việc đối với các cá nhân, tổ chức có phương tiện hoạt động phục vụ tang lễ và đồng thời nghiêm cấm việc đưa các phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, không gắn biển số theo quy định; phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực vào hoạt động phục vụ tang lễ cũng như đưa ra tham gia giao thông.

Dừng hoạt động phục vụ tang lễ đối với các phương tiện (chở linh cữu và người trong thùng xe) có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo, hoán cải theo quy định, cho đến khi phương tiện đảm bảo đầy đủ các giấy tờ đúng theo quy định pháp luật mới được tiếp tục hoạt động phục vụ tang lễ.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch tăng cường kiểm tra các phương tiện hoạt động phục vụ tang lễ trên địa bàn quản lý để kịp thời có biện pháp xử lý đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn khi tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: NHẤT TÂM
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 13/5, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, đoàn công tác Bộ Công an, do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan an ninh điều tra làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sẽ xác minh, kiểm tra tình trạng buôn bán mực không rõ nguồn gốc

Chiều 10/5, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, qua theo dõi từ mạng xã hội, chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin về tình trạng buôn bán “mực ma”. UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý vi phạm nếu có để đảm bảo môi trường du lịch.

Thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5

Trước tình trạng cây xanh bị chết hàng loạt, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu nhà thầu thi công phải hoàn thành thay thế cây xanh bị chết tại Khu tái định cư B5 (phường Thuận An, TP. Huế) trước ngày 15/5.

Kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát sỏi trái phép

Sau khi Huế ngày nay ngày 16/4 có bài viết: “Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố”, phản ánh ngay cạnh khu dân cư các phường An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân nhiều bãi tập kết cát “mọc” lên, tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, các địa phương đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số bãi cát hoạt động, bất chấp “lệnh cấm” của địa phương.

