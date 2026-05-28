Khảo sát đánh giá ngoài tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Các chuyên gia cùng lãnh đạo nhà trường và các đơn vị trong buổi khảo sát chính thức

Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 9 - 14/6/2026. Trong thời gian này, đoàn đánh giá ngoài sẽ triển khai các hoạt động chuyên môn toàn diện và khách quan bao gồm: Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng; kiểm tra hệ thống minh chứng từ báo cáo tự đánh giá của nhà trường. Đoàn đánh giá ngoài cũng sẽ phỏng vấn các bên liên quan: Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, học sinh - sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng (doanh nghiệp).

Ngoài ra, đoàn còn khảo sát thực tế cơ sở vật chất: Kiểm tra hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành chuyên ngành (buồng, phòng, nhà hàng, bếp, bar), thư viện, ký túc xá và các điều kiện làm việc, học tập; dự giờ giảng, đánh giá ngẫu nhiên chất lượng và phương pháp giảng dạy thực tế của đội ngũ giảng viên.

Mục tiêu của đợt khảo sát đánh giá ngoài nhằm xác định mức độ đáp ứng của nhà trường đối với các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đồng thời giúp nhà trường nhận diện rõ nét các điểm mạnh và những mặt cần cải tiến, tối ưu hóa quy trình quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo chuẩn đầu ra.

ThS. Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết, công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường. Kỳ đánh giá ngoài lần này không chỉ là cơ hội để khẳng định vị thế của nhà trường, mà còn là dịp để rà soát toàn diện các mặt hoạt động, hướng tới chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để người học được thụ hưởng chất lượng đào tạo tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.