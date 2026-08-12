  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 16/08/2026 08:57

Tạm thời phân luồng giao thông để sửa chữa đường Tỉnh lộ 4

HNN.VN - Ngày 16/8, Sở Xây dựng TP. Huế thông tin, đơn vị đã phát thông báo tạm thời phân luồng giao thông để phục vụ thi công công trình sửa chữa mặt đường Tỉnh lộ 4 (TL) (đoạn Km2+050 - Km2+700) từ cầu Bạch Yến đến cầu Bao Vinh.

Tạo không gian phát triển cho vùng trũng Hóa ChâuĐộng lực phát triển hai bờ sông BồĐầu tư gần 125 tỷ đồng xây mới cầu Thanh Hà

Phương tiện từ chợ đầu mối đi QL 1 sẽ lưu thông theo hướng chợ đầu mối - cầu Bãi Dâu - đường Tăng Bạt Hổ - QL 1. 

Theo đó, từ 6 giờ ngày 15/8 đến hết ngày 25/8/2026 các phương tiện xe tải, ô tô lưu thông qua đoạn tuyến trên sẽ được phân luồng theo hướng khác nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

Cụ thể, các phương tiện đi từ Quốc lộ (QL) 1 đến khu vực chợ đầu mối sẽ di chuyển theo tuyến QL 1 - đường Tăng Bạt Hổ - cầu Bãi Dâu - chợ đầu mối. Chiều ngược lại, phương tiện từ chợ đầu mối đi QL sẽ lưu thông theo hướng chợ đầu mối - cầu Bãi Dâu - đường Tăng Bạt Hổ - QL 1. Đối với xe máy, xe đạp, các phương tiện vẫn được lưu thông qua khu vực thi công theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế và công an các phường: Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu triển khai cắm biển báo phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân có phương tiện lưu thông qua khu vực trên chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian phân luồng tạm thời.

Tuyến TL 4 dài hơn 41km từ lâu được xem là trục giao thông huyết mạch kết nối các địa phương vùng đầm phá, ven biển với trung tâm TP. Huế, trong đó có địa bàn thấp trũng phường Hóa Châu. Tuy nhiên, tuyến đường có nhiều đoạn nhỏ hẹp, xuống cấp, thấp trũng nên thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lũ về. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời trở thành rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Sửa chữaTỉnh lộ 4Sở xây dựng.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phân luồng giao thông, sửa chữa cầu Trường Tiền

Nhằm sửa chữa, bảo trì và sơn lại hệ thống kết cấu thép, góp phần bảo đảm an toàn khai thác và kéo dài tuổi thọ cầu Trường Tiền, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường bộ miền Trung triển khai thi công sửa chữa công trình này bắt đầu từ 1/6/2026.

Phân luồng giao thông, sửa chữa cầu Trường Tiền
Sửa chữa đập Thảo Long phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sau 20 năm đưa vào khai thác, sử dụng, đập Thảo Long (phường Dương Nỗ, TP. Huế) đã hư hỏng, xuống cấp nhiều điểm. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần thiết phải sửa chữa công trình thủy lợi này nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan du lịch ở sông Hương và vùng đầm phá Tam Giang.

Sửa chữa đập Thảo Long phục vụ sản xuất nông nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top