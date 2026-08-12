Tạm thời phân luồng giao thông để sửa chữa đường Tỉnh lộ 4

Phương tiện từ chợ đầu mối đi QL 1 sẽ lưu thông theo hướng chợ đầu mối - cầu Bãi Dâu - đường Tăng Bạt Hổ - QL 1.

Theo đó, từ 6 giờ ngày 15/8 đến hết ngày 25/8/2026 các phương tiện xe tải, ô tô lưu thông qua đoạn tuyến trên sẽ được phân luồng theo hướng khác nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

Cụ thể, các phương tiện đi từ Quốc lộ (QL) 1 đến khu vực chợ đầu mối sẽ di chuyển theo tuyến QL 1 - đường Tăng Bạt Hổ - cầu Bãi Dâu - chợ đầu mối. Chiều ngược lại, phương tiện từ chợ đầu mối đi QL sẽ lưu thông theo hướng chợ đầu mối - cầu Bãi Dâu - đường Tăng Bạt Hổ - QL 1. Đối với xe máy, xe đạp, các phương tiện vẫn được lưu thông qua khu vực thi công theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế và công an các phường: Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu triển khai cắm biển báo phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân có phương tiện lưu thông qua khu vực trên chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian phân luồng tạm thời.

Tuyến TL 4 dài hơn 41km từ lâu được xem là trục giao thông huyết mạch kết nối các địa phương vùng đầm phá, ven biển với trung tâm TP. Huế, trong đó có địa bàn thấp trũng phường Hóa Châu. Tuy nhiên, tuyến đường có nhiều đoạn nhỏ hẹp, xuống cấp, thấp trũng nên thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lũ về. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời trở thành rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.