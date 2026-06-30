Tạo không gian phát triển cho vùng trũng Hóa Châu

Trên tuyến TL4 có nhiều đoạn chật hẹp, cần được mở rộng

Đường nhỏ hẹp, ngập sâu trong mùa mưa lũ

Những ngày nắng ráo, lưu lượng phương tiện lưu thông trên TL4 khá đông đúc. Vào giờ cao điểm, nhiều đoạn đường trên tuyến này nhỏ hẹp khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa lũ đến, nỗi lo ấy lại nhân lên đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân phường Hóa Châu khi nhiều điểm trên tuyến bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông trong nhiều ngày.

Bà Nguyễn Thị Hồng trú dọc tuyến TL4 qua địa bàn phường Hóa Châu cho biết: “Không chỉ nhỏ hẹp khiến việc lưu thông bất tiện, mà trên tuyến có nhiều đoạn nước ngập nhiều ngày liền không thoát được. Vì thế, người dân đi lại rất khó khăn, việc học tập của học sinh, công việc của người lao động đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong tuyến đường sớm được nâng cấp, mở rộng để việc đi lại thuận lợi hơn”.

Qua tìm hiểu, đoạn ngã ba Km10 từ khu vực trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu về Sịa (xã Quảng Điền) dài khoảng 6km và đoạn từ ngã ba Thủy Phú nối với TL8B được xem là hai điểm trên tuyến TL4 ngập sâu nhất mỗi khi mưa lũ đến. Theo người dân địa phương, sau khi nước trên diện rộng đã rút, hai điểm này vẫn còn ngập sâu từ 60 - 70cm trong nhiều ngày, khiến việc lưu thông gần như bị tê liệt.

Hóa Châu là một trong những địa bàn vùng thấp trũng nhất của TP. Huế. Nằm dọc lưu vực sông Bồ, địa hình thấp kết hợp với hệ thống giao thông chưa đồng bộ, khiến khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề khi có mưa lớn kéo dài. Không chỉ riêng TL4, nhiều tuyến giao thông khác trên địa bàn phường cũng trong tình trạng tương tự. Hệ thống đường sá được đầu tư từ nhiều năm trước với mặt cắt nhỏ hẹp, cao trình thấp đã không còn đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Mở rộng không gian phát triển

Theo lãnh đạo phường Hóa Châu, nâng cấp hệ thống giao thông luôn là một trong những nhiệm vụ được chính quyền đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, với nguồn lực còn hạn chế, việc đầu tư phải thực hiện theo lộ trình và thứ tự ưu tiên.

Trước mắt, phường Hóa Châu đề xuất với HĐND TP. Huế xem xét bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp một số đoạn thấp trũng, thường xuyên bị ngập nước nghiêm trọng khi mưa lũ đến trên tuyến TL4. Trong đó, có đoạn từ cầu Thanh Hà đến cầu Triều Sơn (Km6+600 đến Km7+750) và đoạn trước trụ sở Đảng ủy, UBND phường từ Km9+500 đến Km10+000. Địa phương cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng mới cầu Thanh Hà nhằm thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp sau hơn 30 năm sử dụng.

Ông Hồ Minh Quý, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hóa Châu cho biết, ngoài TL4, nhiều tuyến đường khác như tuyến WB Thọ Thành (nay là TL4B qua tổ dân phố Phú Lương A), tuyến Thành Trung - Quán Hòa, TL8B và nhiều tuyến giao thông nội vùng khác trên địa bàn cũng đang trong tình trạng nhỏ hẹp, xuống cấp và thấp trũng. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và công tác phòng chống thiên tai của chính quyền địa phương, người dân mỗi khi mưa lũ kéo dài.

Trong bối cảnh TP. Huế đang hướng đến mục tiêu phát triển đồng đều giữa khu vực trung tâm và vùng ven, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông trên toàn tuyến TL4 và các tuyến trên địa bàn vùng thấp trũng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin: Dự án đầu tư xây dựng mới cầu Thanh Hà đã được Chủ tịch UBND TP. Huế phê duyệt. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với nhu cầu cấp thiết của người dân vùng thấp trũng. Cùng với đó, việc nâng cấp, mở rộng TL4 đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn của thành phố. Hiện các sở, ngành liên quan đang tiếp tục đánh giá hiệu quả đầu tư, cân đối nguồn vốn và xác định thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện.