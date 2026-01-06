Tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP. Huế

Tại điểm cầu TP. Huế, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm TTATGT trong giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là trong năm 2025, được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quản lý từng bước chuyển từ chỉ đạo hành chính sang quản lý hiệu quả các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), qua đó tạo nền tảng quan trọng để đạt được kết quả kéo giảm TNGT một cách bền vững.

Năm 2025, toàn quốc vẫn xảy ra 18.601 vụ TNGT, làm 10.491 người chết, 12.312 người bị thương (trong đó có 27 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người). So với cùng kỳ năm 2024, TNGT giảm mạnh trên cả ba tiêu chí. Có 25/34 tỉnh, thành phố giảm số người chết do TNGT, trong đó 4 địa phương giảm trên 20%; vẫn còn 6/34 tỉnh, thành phố có số người chết tăng.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng chỉ rõ, TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, nhất là đối với loại hình kinh doanh vận tải. TNGT liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy còn khá phổ biến. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp, áp lực giao thông lớn trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực hạ tầng. Bên cạnh đó, tình trạng lật xe, rơi hàng hóa, tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Đáng chú ý, vi phạm TTATGT trong lứa tuổi học sinh vẫn ở mức cao. TNGT tại khu vực nông thôn và trên các tuyến quốc lộ để lại nhiều hậu quả đáng tiếc; các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện vẫn diễn ra tại nhiều nơi.

Tại TP. Huế, tình hình TTATGT cơ bản được kiểm soát, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong năm 2025, toàn thành phố xảy ra 218 vụ, làm 114 người chết, 142 người bị thương; so với năm 2024 giảm 63 vụ, giảm 12 người chết, giảm 63 người bị thương. So với các địa phương trên cả nước, TP. Huế xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố về kết quả kéo giảm TNGT.

Năm 2026, TP. Huế đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT trong trường học, cơ quan; xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; khắc phục, đầu tư, duy tu, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn; tiến tới xoá bỏ 45/87 lối đi tự mở còn lại.

Lãnh đạo TP. Huế và các đơn vị, ban ngành kiểm tra việc chỉnh trang hạ tầng giao thông trên địa bàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Mặc dù TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng những thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân còn rất lớn, đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác bảo đảm TTATGT. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nhằm đặt ra tư duy mới, quyết tâm cao và giải pháp căn cơ, từng bước đẩy lùi TNGT.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Ủy ban ATGT Quốc gia và các địa phương cần thấy rõ những tồn tại, hạn chế, khi mục tiêu cao nhất là bảo đảm để người dân “ra khỏi nhà và trở về một cách bình yên”. Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban ATGT các cấp; thống nhất trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất mô hình phù hợp với thực tiễn về cơ chế, chính sách, hạ tầng giao thông, qua đó giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do TNGT gây ra.

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, năm 2026, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục kiềm chế, kéo giảm bền vững TNGT trên cả 3 tiêu chí...