Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố

Năm 2025, dù hoạt động sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố vẫn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, hiệp hội quy tụ 13 hội, câu lạc bộ thành viên với 1.092 hội viên, trong đó có 447 doanh nghiệp là hội viên trực tiếp, còn lại là hội viên của các hội, câu lạc bộ chuyên ngành. Mạng lưới hội viên ngày càng mở rộng, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghệ.

Trong năm, hiệp hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, chính sách pháp luật, với gần 1.500 lượt học viên tham dự. Các hoạt động đối thoại, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại được duy trì thường xuyên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, hiệp hội đã kịp thời tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm; đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội. Dịp này, hiệp hội đã trao hơn 1.000 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng, hỗ trợ người lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; trước đó, chương trình “Tết vì người nghèo” cũng đã trao 700 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn…

Năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các hội, câu lạc bộ thành viên; mở rộng mạng lưới hội viên, phấn đấu kết nạp thêm 20 đến 30 hội viên mới.

Hiệp hội tập trung đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tham gia phản biện chính sách, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đạt được trong năm 2025, đặc biệt là vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị hiệp hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập thị trường.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để hiệp hội tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, phản biện chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển bền vững.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cấp Trung ương và địa phương.