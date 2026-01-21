  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 22/01/2026 18:06

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

HNN.VN - Chiều 22/1, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và gặp mặt doanh nghiệp hội viên mừng năm mới Bính Ngọ 2026. TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang dự và chỉ đạo hội nghị.

Hơn 30 doanh nghiệp Huế tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025Hơn 4.000 runners tham gia Hueba Jogging 2025Thúc đẩy hợp tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Phòng ngừa rủi ro thuế cho doanh nghiệp

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố 

Năm 2025, dù hoạt động sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố vẫn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đến nay, hiệp hội quy tụ 13 hội, câu lạc bộ thành viên với 1.092 hội viên, trong đó có 447 doanh nghiệp là hội viên trực tiếp, còn lại là hội viên của các hội, câu lạc bộ chuyên ngành. Mạng lưới hội viên ngày càng mở rộng, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghệ.

Trong năm, hiệp hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, chính sách pháp luật, với gần 1.500 lượt học viên tham dự. Các hoạt động đối thoại, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại được duy trì thường xuyên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2025, hiệp hội đã kịp thời tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm; đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội. Dịp này, hiệp hội đã trao hơn 1.000 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng, hỗ trợ người lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; trước đó, chương trình “Tết vì người nghèo” cũng đã trao 700 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn…

Năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các hội, câu lạc bộ thành viên; mở rộng mạng lưới hội viên, phấn đấu kết nạp thêm 20 đến 30 hội viên mới.

Hiệp hội tập trung đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tham gia phản biện chính sách, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp được khen thưởng tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đạt được trong năm 2025, đặc biệt là vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị hiệp hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập thị trường.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để hiệp hội tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, phản biện chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển bền vững.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cấp Trung ương và địa phương.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Hiệp hội doanh nghiệpHuếtổng kết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 21/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, ngày 6/1/2026, Bệnh viện đã ghi dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối mà còn khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam
Huế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình

Gần 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã trải qua hai kỷ nguyên vẻ vang. Kỷ nguyên thứ nhất là Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975), khởi đầu từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945 và những chiến công vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (1946 - 1975), cùng những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc những năm 1954 - 1975.

Huế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình
Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động

Sáng 18/1, Hội Thơ Xứ Huế đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động Hội năm 2025 và ra mắt thi phẩm “Về miền Hương Ngự”. Đây là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động trong năm qua, đồng thời giới thiệu đến công chúng tuyển tập thơ mới, là kết quả từ nhiều hoạt động sáng tác, giao lưu thơ ca sôi nổi của Hội.

Hội Thơ xứ Huế nhìn lại một năm hoạt động
Tết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tật

Gần 200 trẻ khuyết tật cùng nhau trải nghiệm các hoạt động vui xuân nằm trong chương trình “Tết - gắn kết yêu thương” dành cho trẻ có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

Tết gắn kết yêu thương cho trẻ khuyết tật

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top