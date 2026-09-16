Sớm khắc phục 24 điểm sạt lở trên tuyến đường Nam Đông - A Lưới

Đường Nam Đông - A Lưới bị sạt lở 24 điểm sau đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: Thường Xuân

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Nam Đông - A Lưới thuộc Quân khu 4, yêu cầu tập trung lực lượng khắc phục sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.

Theo báo cáo nhanh từ cơ quan chức năng, đợt mưa lớn kéo dài từ 19 giờ ngày 10/9 đến 7 giờ ngày 13/9/2026 đã gây sạt lở taluy dương, taluy âm tại nhiều vị trí trên tuyến đường Nam Đông - A Lưới.

Khảo sát cho thấy, trên toàn tuyến từ Km12 đến Km44 ghi nhận tổng cộng 24 vị trí sạt lở. Trong đó, nhiều điểm sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá lớn đã tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, tình trạng sạt lở taluy âm tại một số đoạn đã ăn sâu vào phạm vi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, các công trình phụ trợ đi kèm như, hệ thống cống thoát nước, rãnh dọc, kè chắn đất và đường cứu nạn cũng chịu nhiều hư hỏng do tác động của thiên tai.

Sở Xây dựng đã tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, kiểm tra và tổng hợp tình hình thiệt hại, đồng thời tiến hành cắm biển cấm đường đoạn từ Km12 đến Km44 nhằm ngăn chặn các phương tiện lưu thông.

Nhiều điểm taluy âm đã bị sạt, ảnh hưởng giao thông toàn tuyến. Ảnh: Thường Xuân

Tuy nhiên, do phạm vi ảnh hưởng rộng, khối lượng sạt lở lớn và nhiều hạng mục công trình bị ảnh hưởng, để kịp thời bảo đảm an toàn giao thông và có cơ sở đánh giá đầy đủ hiện trạng, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư công trình chỉ đạo các nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật am hiểu về công trình tham gia đoàn kiểm tra hiện trường, tập trung tại các khu vực bị sạt lở, hư hỏng công trình và các vị trí có nguy cơ tiếp tục mất an toàn.

Đồng thời, chủ đầu tư cần chủ động rà soát, xác định chính xác khối lượng và phạm vi hư hỏng của nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ để đánh giá nguyên nhân và mức độ tiếp tục sạt lở tại các vị trí bị ảnh hưởng.

Trước mắt, các nhà thầu bắt buộc phải triển khai ngay các giải pháp khắc phục tạm thời, ưu tiên dọn dẹp đất đá vùi lấp mặt đường tại những vị trí xung yếu, gia cố các điểm taluy âm có nguy cơ sụt lún tiếp diễn nhằm nhanh chóng bảo đảm giao thông.

Về lâu dài, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, các bên liên quan phải xác định rõ trách nhiệm bảo hành của nhà thầu đối với từng hạng mục cụ thể, từ đó xây dựng phương án xử lý triệt để, khôi phục và gia cố kỹ thuật vững chắc cho toàn bộ tuyến đường.