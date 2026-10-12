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ClockThứ Tư, 28/10/2026 14:08

Điều tiết hồ chứa thủy điện A Lin 3

HNN.VN - Hồ chứa thủy điện A Lin 3 thuộc Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, Nhà máy thủy điện A Lin B1 ở vùng A Lưới dự kiến sẽ điều tiết với lưu lượng tăng dần và có thể đạt mức 300m3/s.

Chuẩn bị điều tiết các hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 trước đợt mưa lớnĐiều tiết hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch ứng phó mưa lớn

 Hồ chứa thủy điện A Lin 3 sẽ điều tiết với lưu lượng tăng dần và có thể đạt mức 300m3/s.

Ngày 28/10, Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú đã có thông báo về việc xả điều tiết hồ chứa thủy điện A Lin 3 thuộc Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, Nhà máy thủy điện A Lin B1. Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu xả nước dự kiến từ 12 giờ ngày 31/10. Lưu lượng nước xả sẽ tăng dần và có thể đạt mức 300m3/s.

Việc triển khai điều tiết nước được thực hiện căn cứ theo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện A Lin B1 ban hành kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Quyết định này dựa trên cơ sở bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế và tình hình diễn biến thời tiết thực tế tại khu vực hồ A Lin 3 tính đến 11 giờ ngày 28/10 nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 27/10 đến 5/11 năm 2026.  

Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và an toàn cho vùng hạ du, thông báo đã được gửi đến Chủ tịch UBND TP. Huế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, các sở ngành liên quan cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã A Lưới 1 và A Lưới 2 để phối hợp theo dõi và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
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