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ClockThứ Ba, 13/10/2026 14:25

Sớm xử lý ngập úng cục bộ tại Chân Mây - Lăng Cô

HNN.VN - Hoạt động san lấp mặt bằng một số dự án chưa bảo đảm hệ thống thoát nước, cùng với những đợt mưa lớn liên tiếp gần đây đã dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang triển khai các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, ổn định đời sống người dân.

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 Nước mưa tràn vào nhà người dân, gây ngập úng khi mưa lớn. Ảnh: V.D

Theo phản ánh của người dân thôn Phú Sơn, xã Chân Mây - Lăng Cô, trong các đợt mưa lớn vào tháng 9 và đầu tháng 10, nước mưa tràn vào nhà, có thời điểm dâng cao khiến nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng. Gần 10 hộ dân ở thôn Phú Sơn bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng, đây là điều hiếm khi xảy ra ở khu vực này. Nguyên nhân được cho là do hoạt động san lấp mặt bằng một số dự án khiến tình trạng thoát nước khó khăn, trong khi mưa lớn liên tiếp xảy ra.

Bà Phan Thị Thảo, người dân thôn Phú Sơn, xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, tình trạng ngập úng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt gia đình mỗi khi có mưa lớn, có thời điểm nước ngập quá đầu gối.

Tình trạng ngập úng cũng gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Theo bà Nguyễn Thị Huế (trú tại thôn Phú Sơn), khoảng 3 tấn lúa của gia đình bị ướt, hoạt động chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng trong đợt ngập úng vào tháng 9 vừa qua. Nước ngập khiến đàn gà bị chết. Điều này khiến bà và nhiều hộ dân lo lắng nếu không có giải pháp khắc phục lâu dài.

Hoạt động chăn nuôi của người dân bị ảnh hưởng do ngập úng. Ảnh: V.D 

Trước phản ánh của người dân, chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, rà soát hệ thống thoát nước và xác định những vị trí có nguy cơ gây ngập úng.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 13/10, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa phương đã khẩn trương rà soát thực trạng, tìm hướng giải quyết. Trước mắt, địa phương cùng các đơn vị liên quan sẽ đào các rãnh thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ; về lâu dài sẽ kiến nghị chủ đầu tư dự án sớm triển khai hệ thống thoát nước nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng.

H. PHÚC
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