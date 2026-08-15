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Tăng cường ngăn chặn thiết bị bay uy hiếp an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

HNN.VN - Sáng 17/8, UBND TP. Huế cho biết, đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý thiết bị bay không người lái, diều và các vật thể bay có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Chủ động phòng ngừa các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng khôngPhối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú BàiThông báo mời chào giá “Thuê dịch vụ bảo vệ đài NDB K1, K2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”

Lực lượng an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hướng dẫn hành khách vào khu vực kiểm tra an ninh.

Theo UBND TP. Huế, khu vực lân cận sân bay có khu công nghiệp, khu dân cư, cơ sở giáo dục nên nguy cơ phát sinh hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể bay là hiện hữu.

Do đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì phối hợp các lực lượng rà soát khu vực có nguy cơ, tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao theo dõi, giám sát vùng trời, phối hợp xử lý các tình huống theo thẩm quyền.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phải duy trì đầu mối liên lạc 24/24 giờ, hoàn thiện quy trình phát hiện, cảnh báo và xử lý vật thể bay; khai thác hiệu quả hệ thống camera, giám sát an ninh. Đồng thời, lắp đặt pano, biển cảnh báo tại các khu dân cư, tuyến đường quanh sân bay và công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh.

Các địa phương lân cận sân bay tăng cường tuyên truyền, quản lý việc thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể bay; tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Tăng cườngan ninhCảng hàng không Quốc tếPhú Bài.
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