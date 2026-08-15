Tăng cường ngăn chặn thiết bị bay uy hiếp an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Lực lượng an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hướng dẫn hành khách vào khu vực kiểm tra an ninh.

Theo UBND TP. Huế, khu vực lân cận sân bay có khu công nghiệp, khu dân cư, cơ sở giáo dục nên nguy cơ phát sinh hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể bay là hiện hữu.

Do đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì phối hợp các lực lượng rà soát khu vực có nguy cơ, tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao theo dõi, giám sát vùng trời, phối hợp xử lý các tình huống theo thẩm quyền.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài phải duy trì đầu mối liên lạc 24/24 giờ, hoàn thiện quy trình phát hiện, cảnh báo và xử lý vật thể bay; khai thác hiệu quả hệ thống camera, giám sát an ninh. Đồng thời, lắp đặt pano, biển cảnh báo tại các khu dân cư, tuyến đường quanh sân bay và công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh.

Các địa phương lân cận sân bay tăng cường tuyên truyền, quản lý việc thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể bay; tổ chức tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.