  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/11/2026 14:47
Thông tin doanh nghiệp:

Bảo dưỡng trang thiết bị mặt đất 6 tháng cuối năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v Bảo dưỡng trang thiết bị mặt đất 6 tháng cuối năm 2026

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng trang thiết bị mặt đất 06 tháng cuối năm 2026”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

-  Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

-  Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 6/11/2026 đến trước 15h00 ngày 11/11/2026.

-  Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 0906456800

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

https://acv.vn/vi/hui

 Từ khóa:
Cảng hàng khôngquốc tếPhú BàiTổng Công tyViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam trúng cử hai vị trí quan trọng về sở hữu trí tuệ tại WIPO và APEC

Việt Nam trúng cử Chủ tịch Nhóm công tác Madrid của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhiệm kỳ 2026-2027 và Phó Chủ tịch Nhóm chuyên gia APEC về sở hữu trí tuệ (IPEG) nhiệm kỳ 2027-2028. Đây là hai vị trí điều hành quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại các diễn đàn đa phương mà Việt Nam là thành viên.

Việt Nam trúng cử hai vị trí quan trọng về sở hữu trí tuệ tại WIPO và APEC
Tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng hợp tác thương mại Việt Nam-Nga

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga có nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và bề dày hợp tác. Đây là cơ sở để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, song kết quả trao đổi vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Hai bên cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khai thác hiệu quả lợi thế.

Tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng hợp tác thương mại Việt Nam-Nga
Việt Nam là một điển hình về bảo tồn và phát huy giá trị của các công viên địa chất toàn cầu

Ngày 3/11, tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã bỏ phiếu gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cho Cao nguyên đá Đồng Văn thêm 4 năm. Nhân dịp này, lãnh đạo và chuyên gia UNESCO ghi nhận những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận.

Việt Nam là một điển hình về bảo tồn và phát huy giá trị của các công viên địa chất toàn cầu
Phát triển thị trường hàng Việt Nam đồng bộ, bền vững

Sau hơn 17 năm triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng trong hệ thống phân phối khi chiếm tỷ trọng hơn 80% tại các siêu thị, trung tâm thương mại và từ 60% trở lên tại kênh bán lẻ truyền thống.

Phát triển thị trường hàng Việt Nam đồng bộ, bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top