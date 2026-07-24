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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 15:09

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu

HNN.VN - Sáng 24/7, UBND phường Thuận Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) - Công an TP. Huế tổ chức buổi làm việc với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động tại tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

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Khách du lịch tham quan, mua sắm tại phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu 

Tham dự buổi làm việc có ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa; Trung tá Võ Việt Hiếu Trung, Phó Trưởng phòng PC06 - Công an TP. Huế; đại diện lãnh đạo Phòng PC06, Công an phường Thuận Hóa cùng đông đảo hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên tuyến phố đi bộ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Lương Bằng đánh giá tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu là một trong những điểm đến du lịch, văn hóa quan trọng của phường và thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và tạo ấn tượng tốt đối với người dân, du khách.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an phường Thuận Hóa đã chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại trên tuyến phố đi bộ như tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kê bàn ghế, đặt biển quảng cáo sai quy định; một số cơ sở chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, còn xả rác và nước thải không đúng nơi quy định; sử dụng âm thanh với cường độ lớn ngoài khung giờ cho phép; hoạt động kinh doanh quá giờ quy định và tình trạng chèo kéo, tranh giành khách gây ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh đô thị.

Để khắc phục những tồn tại trên, phường Thuận Hóa yêu cầu 100% hộ kinh doanh, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; không lấn chiếm vỉa hè, không chèo kéo khách, sử dụng âm thanh và chấp hành thời gian hoạt động đúng quy định.

UBND phường Thuận Hóa sẽ thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra, tổ chức các đợt ra quân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm xây dựng tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu ngày càng văn minh, hiện đại. 

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuận hoáphố đêmchu văn an
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