Hơn 100 người tham gia thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng thông đặc dụng

Tham gia thực tập có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường An Cựu, lực lượng của Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm, Đội Kiểm lâm Cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, Công ty Tiền Phong, Trung tâm Công viên cây xanh, cùng các lực lượng địa phương...

Tình huống giả định thứ nhất được đặt ra vào lúc 8 giờ, tổ tuần tra của Công ty Tiền Phong phát hiện đám cháy tại khu vực hồ sinh thái Chín Hầm, thuộc tiểu khu 91. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm địa bàn và ca trực của Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững phường An Cựu để sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ, không chế dập tắt đám cháy với số lượng 15 người tham gia.

Đến 8 giờ 30 phút, tình huống giả định thứ hai được triển khai khi thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy có nguy cơ lan rộng trên diện tích hơn 1 ha, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ. Ban chỉ đạo phường An Cựu, Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế và Công ty Tiền Phong đã khẩn trương huy động thêm 80 người, chia thành 3 mũi tiếp cận hiện trường, sử dụng máy bơm nước, máy thổi gió, bàn dập lửa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế đám cháy.

Quá trình thực tập cũng giả định tình huống có người bị bỏng trong khi làm nhiệm vụ được nhân viên y tế kịp thời sơ cứu, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.

Đến 9 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Ban chỉ huy thực tập tổ chức kiểm tra hiện trường, dập tàn, làm nguội, kiểm tra quân số, phương tiện và họp rút kinh nghiệm.

Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm hiện phụ trách và quản lý 11 phường, xã. Trong đó, 7 phường, xã có rừng, với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 8.300 ha, chủ yếu là rừng thông đặc dụng ở khu vực núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh, Thiên An…

Theo ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực rung tâm, từ đầu năm đến nay, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài và có nhiều diễn biến phức tạp nên trên địa bàn Hạt quản lý đã xảy ra 11 vụ cháy, với diện tích cháy 2,67 ha, chủ yếu là cháy rừng thông đặc dụng.

Thông qua buổi thực tập này nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp giữa kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống cháy rừng sát với thực tế, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.