Siết chặt quản lý trật tự xây dựng ở phường Thuận Hóa

Dự án Huế Times Square bị xử phạt 110 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công để hoàn thiện các thủ tục pháp lý

Tăng cường giám sát

Nhiều dự án (DA) trọng điểm được triển khai trên địa bàn phường Thuận Hóa đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Có thể kể đến DA Huế Times Square tại số 5 Lê Lợi; DA đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương; DA cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa; DA thương mại dịch vụ tại số 2 Hà Nội… Đây là những công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần chỉnh trang không gian đô thị khu vực trung tâm thành phố.

Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai DA đúng tiến độ, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm mọi công trình thực hiện đúng quy hoạch, đúng giấy phép xây dựng và các quy định của pháp luật. Quan điểm xuyên suốt là phát triển phải đi đôi với kỷ cương, không vì mục tiêu tăng trưởng mà buông lỏng quản lý.

Minh chứng rõ nét cho tinh thần này là việc xử lý vi phạm tại DA Huế Times Square do Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hạng mục của công trình được xây dựng không đúng nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

Theo hồ sơ được phê duyệt, công trình chính có quy mô một tầng, chiều cao 8m, diện tích xây dựng 400m² cùng tầng hầm và nhà kỹ thuật phụ trợ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy phần không gian thông tầng đã được bao che bằng kính cường lực, lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410m². Chủ đầu tư còn xây dựng thêm hai ô thang máy, nâng chiều cao công trình lên 12,2m, vượt đáng kể so với giấy phép được cấp.

Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều hạng mục phụ trợ ngoài hồ sơ cấp phép như quán cà phê Katinat diện tích 236m², phòng chờ tiếp khách rộng 110m², nhà vệ sinh diện tích 67m², khu am thờ được cải tạo mở rộng cùng bốn trụ trang trí nằm ngoài phạm vi khu đất của DA.

Trên cơ sở biên bản vi phạm hành chính, mới đây, UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh số tiền 110 triệu đồng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, chủ đầu tư bị yêu cầu dừng thi công để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Theo quyết định xử phạt, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng đối với các hạng mục vi phạm. Nếu quá thời hạn mà không thực hiện theo quy định, toàn bộ phần công trình xây dựng sai phép sẽ buộc phải tháo dỡ. Việc áp dụng đồng thời các biện pháp xử phạt và khắc phục hậu quả thể hiện sự nghiêm minh của cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm tính thượng tôn pháp luật.

Siết chặt kỷ cương

Ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, hiện địa phương đang triển khai nhiều DA đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm. Công tác quản lý xây dựng luôn được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi DA khởi công cho đến khi hoàn thành nghiệm thu.

Chính quyền phường phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng, đồng thời giám sát các yếu tố liên quan như vệ sinh môi trường, tiếng ồn, an toàn lao động và việc bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Theo ông Bằng, sự việc DA Huế Times Square thi công các hạng mục sai phép diễn ra trong giai đoạn chuyển giao vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên công tác kiểm tra kiểm soát bị gián đoạn. Ngay sau đó, phường đã tổ chức các đoàn kiểm tra và phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý là minh chứng cho quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng.

“Phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các DA đang triển khai, đặc biệt là những công trình nằm tại khu vực trung tâm, ven sông Hương và các vị trí có yêu cầu cao về kiến trúc, cảnh quan”, ông Bằng nhấn mạnh.

Việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm không nhằm gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà hướng đến xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và phát triển bền vững. Khi các chủ đầu tư đều tuân thủ đúng quy hoạch, đúng giấy phép và quy định của pháp luật, các DA sẽ phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng Thuận Hóa trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hài hòa giữa phát triển kinh tế với gìn giữ cảnh quan, trật tự và chất lượng sống của người dân.