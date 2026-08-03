Tỉnh lộ 74, nối dải xanh Nam Đông - A Lưới

Tỉnh lộ 74 đã hoàn thành sau hơn 2 năm đầu tư xây dựng.

Rút ngắn khoảng cách vùng miền

Đứng ở ngã ba giao cắt với đường liên xã vùng Hương Sơn (xã Nam Đông) - nơi điểm đầu Tỉnh lộ 74 vừa gắn biển hoàn thành, chúng tôi cảm nhận rõ sự tươi mới nơi đây. Con đường nhựa phẳng lỳ dài 48,36km như dải lụa uốn lượn qua khe núi, đánh dấu bước ngoặt lịch sử nối liền hai vùng đất Nam Đông và A Lưới.

Rong đuổi trên tuyến đường mới, nơi đỉnh dốc quanh co gần xã A Lưới 4, tôi gặp anh Hồ Khánh An (trú tại xã Khe Tre) đang dừng xe, cẩn thận kiểm tra lại những thùng hàng từ thiện chất phía sau. Gương mặt người đàn ông vốn dày dạn sương gió rạng rỡ niềm vui.

Anh An tâm sự, nhiều năm qua, nhóm từ thiện của anh thường xuyên trao quà cho bà con đồng bào thiểu số ở các xã biên giới A Lưới. Trước đây, khi Tỉnh lộ 74 chưa thông, muốn sang A Lưới từ Nam Đông phải chạy vòng xuống Quốc lộ 1 rồi ngược lên Quốc lộ 49 với quãng đường dài hơn 110km. Hành trình đèo dốc vất vả ấy ngốn mất gần cả ngày trời cả đi lẫn về.

“Bây giờ đường thông rồi, từ Khe Tre lên A Lưới chỉ còn chưa đầy 50km, chạy thong thả mất hơn một tiếng đồng hồ. Sáng đi trao quà, chiều đã về nhà ăn cơm cùng gia đình. Đường không rộng nhưng mặt đường êm ru, lại có vạch sơn đường, hộ lan mềm tôn lượn sóng, gương cầu lồi và rãnh thoát nước kiên cố nên đi lại yên tâm lắm”, anh An vừa cười vừa vỗ nhẹ vào mấy thùng hàng.

Không chỉ mang lại nụ cười cho những chuyến xe nghĩa tình, Tỉnh lộ 74 những ngày đầu thông xe còn trở thành điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn mê dịch chuyển. Những dải mây trắng là đà bọc lấy đỉnh núi, hòa cùng mùi nhựa mới lẫn trong hương rừng ngát thơm tạo nên không gian tuyệt đẹp. Tại một điểm dừng chân ngắm cảnh dọc đường, tôi gặp nhóm bạn trẻ đi phượt từ trung tâm thành phố Huế lên.

Trần Minh Khoa, thành viên trong nhóm nói: “Cảm giác cầm lái trên con đường quanh co, bên dưới là những khu rừng nguyên sinh xanh hút tầm mắt, phía xa mây trắng vờn quanh đỉnh núi trong sương sớm thực sự rất thích thú. Tuyến đường không chỉ đẹp như bức tranh sơn thủy mà các hạng mục an toàn như 4 đường cứu nạn, tường chắn bê tông kiên cố giúp chúng tôi rất an tâm khi trải nghiệm”.

Đòn bẩy kinh tế

Tỉnh lộ 74 không đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết, thăm thân giữa cộng đồng các dân tộc anh em hai vùng Nam Đông - A Lưới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông nhấn mạnh: Trước đây, Nam Đông và A Lưới giáp ranh nhưng bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu. Việc giao thương, thăm thân gặp vô vàn trở ngại. Nay đường thông suốt, bà con Nam Đông dễ dàng chở nông sản, trái cây sang A Lưới tiêu thụ và ngược lại. Mối quan hệ họ hàng, làng xóm giữa hai vùng đất vốn gắn bó lâu đời giờ đây càng thêm khăng khít.

Tại buổi lễ bàn giao công trình cho UBND thành phố Huế vào ngày 24/7/2026, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế khẳng định tầm vóc chiến lược của dự án: “Tỉnh lộ 74 hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công trình không chỉ giải bài toán giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân khu vực miền núi phía tây thành phố, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đây sẽ là tuyến đường cứu hộ, cứu nạn chiến lược, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai cho toàn vùng mỗi khi mùa mưa lũ đến”.