Đường sắt giảm 10% giá vé cho tân sinh viên nhập học năm 2026

Ảnh minh họa: Tân sinh viên nhập học năm 2026 và người thân đi cùng được giảm 10% giá vé tàu. (Nguồn: vr.com.vn)

Theo chương trình, tân sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề trên toàn quốc được hưởng mức giảm 10% giá vé tàu. Chương trình được triển khai từ ngày 12/8 đến hết tháng 10/2026.

Năm nay là ngành đường sắt tiếp tục mở rộng quyền lợi đối với người thân. Theo đó, một người thân đi cùng tân sinh viên cũng được giảm 10% giá vé khi cùng thực hiện hành trình nhập học.

Để được hưởng chính sách ưu đãi, tân sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt và xuất trình giấy báo nhập học cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ của mình và người thân đi cùng.

Mùa thi năm 2026, ngành đường sắt triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% giá vé tàu khách trên tất cả các tuyến đối với học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và các kỳ tuyển sinh vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Người thân phải mua vé cùng thời điểm, đi cùng chuyến tàu và cùng hành trình với tân sinh viên. Việc quy định cụ thể các điều kiện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình kiểm tra, xác nhận đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi.

Chương trình giảm giá vé không chỉ góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại với các tân sinh viên và gia đình trong thời điểm bắt đầu năm học mới, mà còn thể hiện sự đồng hành của ngành Đường sắt đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thông qua việc khuyến khích tân sinh viên lựa chọn tàu hỏa cho hành trình nhập học, chương trình đồng thời góp phần lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

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