Quyết liệt giải ngân các dự án giao thông

Tranh thủ ngày nắng, nhà thầu dồn phương tiện, nhân lực thi công dự án mở rộng tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn.

Trong bảy tháng qua, Bộ mới giải ngân gần 12.900 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch; dự kiến lũy kế hết tháng 8 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tương đương 41%. Từ nay đến cuối năm, số vốn kế hoạch còn lại rất lớn, các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng cần giải ngân bình quân mỗi tháng hơn 5.000 tỷ đồng.

Gỡ “nút thắt” nguồn vật liệu

Từ đầu tháng 7 trở lại đây, kỹ sư Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Ban Điều hành dự án mở rộng đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn (thuộc Ban Quản lý dự án 2-Bộ Xây dựng), tất bật ngược xuôi, hết kiểm tra, đốc thúc tiến độ trên công trường, lại dự các cuộc họp với lãnh đạo sở, ngành địa phương nhằm xử lý, tháo gỡ “nút thắt” nguồn vật liệu đá, tạo đà tăng sản lượng những tháng cuối năm.

Đến đầu tháng 8, dự án mới giải ngân được 554 tỷ đồng, đạt 37% số kế hoạch năm, tỷ lệ giải ngân theo tháng đạt khoảng 98-100%.

“Tiến độ thi công bị chậm chủ yếu do khan hiếm nguồn vật liệu đá, chỉ đáp ứng 45-50% số nhu cầu. Các mỏ tại khu vực phía bắc tỉnh đã cơ bản hết công suất năm và không đủ đáp ứng nhu cầu cho các dự án xây dựng trên địa bàn cũng như các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, nguồn cung dầu cũng đang có xu hướng hạn chế, các đơn vị thi công đang phải đôn đáo khắp nơi tìm nguồn bổ sung. Một số nhà thầu đứng ngồi không yên vì đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao bị nhiều doanh nghiệp bất động sản-xây dựng lớn mời gọi về làm việc với mức lương gấp 2-3 lần, gây thiếu hụt nghiêm trọng những vị trí chủ chốt”, kỹ sư Mạc Văn Nghiệp bày tỏ.

Dự án mở rộng cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn có tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng, chiều dài 28,8km, quy mô bốn làn xe. Gần hai tháng qua, những vướng mắc về nguồn vật liệu, nhân lực, cùng thời tiết bất lợi, đã khiến việc thi công rơi vào cảnh trầm lắng. Tháng 5 và tháng 6, giá trị giải ngân của dự án đạt 160-180 tỷ đồng, sang tháng 7 giảm còn khoảng 60 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban Điều hành dự án đã trực tiếp họp, đối thoại với các bên liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, tìm cách tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, phấn đấu giải phóng dứt điểm tuyến chính trong tháng 8/2026...

Đại diện Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Xây dựng) cho biết, theo báo cáo cập nhật từ các chủ đầu tư, đến hết tháng 7/2026, Bộ giải ngân khoảng 12.864 tỷ đồng, đạt 33,1% kế hoạch. Theo đăng ký kế hoạch trong tháng 8/2026, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần giải ngân gần 3.200 tỷ đồng, dự kiến lũy kế hết tháng 8 đạt gần 16.100 tỷ đồng, tương đương 41% số kế hoạch.

Gỡ vướng, đẩy tiến độ thi công

“Từ nay đến cuối năm, số vốn kế hoạch còn lại cần phải giải ngân rất lớn, bình quân hằng tháng hơn 5.000 tỷ đồng, trong khi thời tiết mưa bão kéo dài. Ngoài ra, qua theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, một số dự án tiềm ẩn nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch năm đã được giao (khoảng 4.422 tỷ đồng). Đơn cử, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh dự kiến không giải ngân hết hơn 2.600 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Hàng hải và đường thủy khoảng 372 tỷ đồng,…”, đại diện Vụ Kế hoạch-Tài chính lo ngại.

Sự căng thẳng tại hiện trường nhiều dự án cho thấy nỗi lo lắng trên chưa có dấu hiệu “giảm áp”. Những cơn mưa xối xả, kéo dài, vắt từ giữa tháng 6 đến nay tại dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 (đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì) khiến cả Ban Điều hành dự án (thuộc Ban Quản lý dự án Hàng hải và đường thủy) lẫn nhà thầu đứng ngồi không yên.

Phần lớn mặt bằng thi công mới được bàn giao, một số đoạn đang thi công nền đường, nhiều chỗ vẫn chưa bóc xong lớp đất hữu cơ. Mưa lớn liên tiếp khiến nhịp độ thi công gần như tê liệt, máy móc nằm im trong khi lương công nhân vẫn phải trả.

Ông Lưu Việt Khoa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và đường thủy chia sẻ: “Dự án quy mô không lớn (gần 1.260 tỷ đồng), song quá trình triển khai đụng đâu khó đó. Từ tháng 3 đến nay, xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh, nhiều loại vật liệu xây dựng tăng 3-4 lần. Đoạn tuyến Quốc lộ 2 này mật độ dân cư đông đúc, giải phóng mặt bằng phức tạp, lưu lượng xe dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Nhiều yếu tố khách quan bất lợi gần đây đã đẩy chủ đầu tư và nhà thầu vào thế kẹt, mới giải quyết tạm ổn mặt bằng thì dính mưa lớn kéo dài, mốc tiến độ hoàn thành dự án cuối năm nay theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng đang là mục tiêu hết sức thách thức”.

Chiều 5/8 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện từng phần việc; lên phương án tổ chức thi công cụ thể; hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8; thống nhất khâu tái định cư, di dời đường ống nước trong tháng 9 tới; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Tổng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng năm 2026 là gần 39.000 tỷ đồng. Nếu không có những giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ và quyết liệt từ các địa phương, nhiều dự án giao thông trọng điểm rất khó hoàn thành kế hoạch giải ngân, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

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