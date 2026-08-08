Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Sáng 12/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng thời, góp phần thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhìn lại ba mùa giải trước, có thể thấy, giải thưởng này đã được tổ chức rất thành công. Việc chúng ta có một đội ngũ làm báo đông đảo trong lĩnh vực văn hóa và nội dung về văn hóa ngày càng được phản ánh sâu rộng trên các sản phẩm báo chí chính là cơ sở vững chắc để mùa giải lần này tiếp tục được lan tỏa hơn nữa.

Thông qua giải thưởng, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành của báo chí trong công tác tuyên truyền, phát hiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên toàn ngành chung sức, đồng lòng cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ thông tin: Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” năm nay có nhiều điểm mới. Trước hết, về cơ cấu giải, mùa thứ 4 này, có thêm giải Đặc biệt dành cho 1 tác phẩm xuất sắc nhất được xét chọn từ các loại hình. Về số lượng các giải được gọn lại, đồng nghĩa với việc giá trị giải thưởng được tăng lên.

Đối với mỗi loại hình báo chí, cơ cấu giải gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Về giá trị giải thưởng, giải Nhất 50 triệu đồng và một chuyến du lịch, giải Nhì 25 triệu đồng, giải Ba 15 triệu đồng và giải Khuyến khích 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự và đạt kết quả cao.

"Ban tổ chức cũng đưa ra những quy định chặt chẽ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sản xuất tác phẩm sao cho bảo đảm tính minh bạch", Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ nói thêm.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động báo chí, thể lệ giải quy định rõ yêu cầu bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức không xét các tác phẩm do AI tạo hoàn toàn, những nội dung có sử dụng AI ở mức đáng kể phải được ghi nhãn hoặc có thông báo phù hợp.

Đối với loại hình ảnh báo chí, không chấp nhận ảnh do AI tạo ra, ảnh bị can thiệp qua AI hoặc xử lý kỹ thuật làm thay đổi nội dung, bản chất sự việc. Tác phẩm tham dự phải bảo đảm không có tranh chấp và không vi phạm bản quyền.

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư phải được đăng, phát trong thời gian từ ngày 1/8/2025 đến hết ngày 31/8/2026. Theo đó, mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ.

Lễ Tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tới đây.

Hồ sơ tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về cơ quan thường trực giải đến hết ngày 5/9/2026 (theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Văn Hóa, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

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