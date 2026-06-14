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ClockThứ Năm, 02/07/2026 10:46

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai 200 căn nhà ở xã hội

HNN.VN - Ngày 2/7, Sở Xây dựng cho biết, đã có thông báo xác nhận về nhà ở xã hội (NOXH) hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh đối với các căn hộ ở tòa nhà VG3 thuộc công trình NOXH tại dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An.

Tiếp tục mở bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2Tháo nút thắt vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Theo kế hoạch trong năm 2026, dự kiến TP. Huế sẽ khởi công thêm 8 dự án NOXH 

Theo đó, công trình NOXH tại dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An thuộc khu E, Đô thị mới An Vân Dương (nay là phường An Cựu và Thanh Thủy, TP. Huế) do Liên danh CP Tập đoàn IUC - Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất 23,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu đô thị mới với đầy đủ hạ tầng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu thương mại, dịch vụ của khu đô thị. Đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận...

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị và đối chiếu thực tế thi công tại hiện trường, Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với 200 căn hộ ở tòa nhà VG3 thuộc công trình NOXH tại dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nội dung đã cam kết khi đưa bất động sản vào kinh doanh.

Theo kế hoạch năm 2026, Huế sẽ khởi công thêm 8 dự án NOXH, bao gồm 7 dự án NOXH độc lập và 1 công trình NOXH thuộc quỹ đất 20% của các dự án thương mại, khu đô thị với tổng quy mô 8.489 căn hộ.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
NOXHthủy dươngthuận anđủ điều kiệnan vân dương
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