Từ Thuận An nghĩ về chiến lược kinh tế biển cho Huế

Khu vực ven biển được giải phóng mặt bằng, tạo dư địa phát triển cho Thuận An

Cực tăng trưởng mới

Những ngày hè, bãi biển Thuận An tấp nập du khách, nhưng cách khu vực bãi tắm không xa là những khu đất còn phủ kín mồ mả, những tuyến đường chưa đồng bộ và nhiều không gian chưa được khai thác.

Thuận An là địa phương cửa ngõ hướng biển, nằm trên hành lang kinh tế ven biển Bắc - Nam, kết nối các khu kinh tế, hệ thống giao thông động lực và không gian đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Theo quy hoạch, Thuận An sẽ được nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại II trước năm 2030, tạo nền tảng nâng cao chất lượng hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và thu hút đầu tư.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, lợi thế lớn nhất của địa phương là định hướng phát triển rõ ràng, tập trung vào kinh tế biển, dịch vụ và du lịch. Thuận An hiện quản lý khoảng một nửa đội tàu khai thác thủy sản của toàn thành phố, chủ yếu là đội tàu đánh bắt xa bờ. Khu vực bãi tắm Hải Dương và dải đất ven biển vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ quy mô lớn. Cầu vượt cửa biển đã thông xe, tạo động lực phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy phường Thuận An Lê Hữu Ngọc cho rằng, trở ngại lớn nhất hiện nay không phải thiếu tiềm năng mà là thiếu không gian phát triển. Ngoài khu vực bãi biển hiện hữu, phần lớn quỹ đất ven biển đã có dân cư sinh sống hoặc là đất nghĩa trang. Để tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án du lịch, dịch vụ quy mô lớn cần nguồn lực rất lớn cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, trong khi nguồn lực này đều vượt quá khả năng cân đối của địa phương.

Không chỉ thiếu quỹ đất, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật của Thuận An cũng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Dịch vụ du lịch vẫn mang tính mùa vụ, thiếu sản phẩm đặc trưng để giữ chân du khách. Đây là những khó khăn, hạn chế khiến lợi thế biển của Thuận An đến nay vẫn chưa được phát huy tương xứng.

Quy hoạch đi trước để mở đường

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, địa phương đang đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch phân khu và lập quy hoạch chi tiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các dự án lớn. Chỉ khi quy hoạch hoàn chỉnh, những bài toán về hạ tầng, quỹ đất và thu hút đầu tư mới có lời giải đồng bộ. Một trong những đề xuất đáng chú ý là điều chỉnh tầng cao xây dựng tại một số khu vực phù hợp. Nếu tiếp tục giữ quy hoạch cũ chỉ cho phép xây dựng 3 - 5 tầng thì rất khó thu hút đầu tư khách sạn, resort. Việc nâng tầng cao sẽ nâng hiệu quả sử dụng đất, tăng công suất khai thác và tạo điều kiện hình thành các tổ hợp du lịch hiện đại. Địa phương ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông ven biển, ven phá để mở rộng không gian phát triển, tạo động lực cho du lịch và dịch vụ.

Theo đồng chí Lê Hữu Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường, bên cạnh quy hoạch, địa phương mạnh dạn đề xuất thành phố nghiên cứu cơ chế vay vốn tạo nguồn lực để đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Khi có nguồn lực đủ mạnh, việc di dời các khu dân cư, nghĩa trang, tạo quỹ đất sạch sẽ được thực hiện đồng bộ, mở ra dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Bài toán phát triển không chỉ nằm ở hạ tầng. Một đô thị biển muốn tạo sức hút phải có những không gian công cộng và điểm nhấn đủ khác biệt. Ông Đặng Phước Hòa, Giám đốc Công ty Du lịch Thuận An Tourist cho rằng, Thuận An cần hình thành quảng trường biển, công viên cộng đồng hoặc một công trình biểu tượng để tạo không gian trải nghiệm, check-in.

Ở góc độ quy hoạch đô thị, trao đổi bên lề Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối tháng 5/2026, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, những giải pháp về hạ tầng hay điểm nhấn du lịch chỉ phát huy hiệu quả khi Thuận An được đặt trong tổng thể cấu trúc phát triển đa cực của Huế. Cùng với Lăng Cô, Chân Mây, Bạch Mã và Phú Bài, Thuận An cần được đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, không gian công cộng, thương mại, trường học, y tế và việc làm theo mô hình “thành phố 15 phút”. Đây là nền tảng để hình thành một cực tăng trưởng thực sự, thay vì chỉ là một đô thị ven biển phát triển theo mùa vụ.

Từ câu chuyện của Thuận An có thể thấy, phát triển kinh tế biển không chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên mà đòi hỏi quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, quỹ đất sạch và cơ chế huy động nguồn lực hiệu quả. Khi những rào cản về quy hoạch, hạ tầng và nguồn lực được tháo gỡ, Thuận An không chỉ thay đổi diện mạo đô thị biển mà còn góp phần đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng mới của Huế.