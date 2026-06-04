Truy vết phương tiện làm rơi vãi một lượng lớn bê tông tươi trên đường Ngự Bình

Người dân bức xúc khi phát hiện một lượng lớn bê tông tươi rơi vãi kéo dài trên mặt đường Ngự Bình. Ảnh: TTDVSNC An Cựu

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường An Cựu đã phát đi thông báo trên các kênh thông tin của địa phương, đề nghị đơn vị vận chuyển có phương tiện làm rơi vãi bê tông chủ động liên hệ và khẩn trương tổ chức vệ sinh, thu dọn sạch hiện trường trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu, nếu đơn vị vi phạm không tự giác khắc phục, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất hệ thống camera, truy vết phương tiện, xác minh đơn vị vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu bồi hoàn toàn bộ chi phí khắc phục nếu phát sinh.

Lãnh đạo UBND phường An Cựu nhấn mạnh, ngày 1/7 cũng là tròn một năm địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân của phường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng môi trường “An Cựu xanh - sạch - đẹp và an toàn”. Vì vậy, hành vi để bê tông rơi vãi trên đường là không thể chấp nhận và cần được xử lý nghiêm.

Bên cạnh vụ việc trên, không chỉ ở An Cựu mà ở nhiều địa phương khác trên địa bàn TP. Huế tình trạng xe chở cát, sỏi, đất đá để vật liệu rơi vãi hoặc nước từ thùng xe chảy ra mặt đường vẫn còn diễn ra, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, cần được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.