Huế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình

Du khách tham quan chùa Thiên Mụ. Ảnh: Hy Khả

Kỷ nguyên thứ hai là Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975 - 2025), mở đầu bằng thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội năm 1975, tạo tiền đề vững chắc để đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành công cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Mỗi kỷ nguyên đều xuất hiện một cách khách quan những yêu cầu lịch sử, đòi hỏi quốc gia, dân tộc phải đáp ứng tốt nhất để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược xác định. Và bây giờ, Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cụm từ do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, sánh vai cường quốc năm châu, tập trung vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ chiến lược và hoàn thiện thể chế.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà thời điểm mở đầu là Đại hội XIV của Đảng không chỉ là dịp tổng kết thành tựu đã đạt được và soi rọi dấu ấn lịch sử từ 13 kỳ đại hội, mà còn là thời điểm đặt ra những quyết sách chiến lược về thể chế, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng Đảng. Cùng với kỳ vọng của Nhân dân, doanh nghiệp, trí thức và thế hệ trẻ, Đại hội XIV mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế của dân tộc và khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới.

TP. Huế là một trong những địa phương có bước chuyển mình đầy ấn tượng. Ngày 29/12/2024, tại Quảng trường Ngọ Môn, “trái tim” của vùng đất Cố đô, Nghị quyết số 175/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức được công bố, đánh dấu sự kiện Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kể từ ngày 1/1/2025.

Ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành trên toàn quốc. Với Huế, đây là lời khẳng định rõ nét rằng, thành phố đã sẵn sàng cho một chương mới, với tâm thế chủ động, quyết liệt và khát vọng vươn tầm. Từ những nền tảng vững chắc về văn hóa và con người, cùng những quyết sách mang tính lịch sử, Huế đang chuyển mình để không chỉ giữ gìn bản sắc, mà còn viết tiếp câu chuyện phát triển đầy tự hào trong thời đại mới.

Thực tiễn cho thấy, từ một Cố đô với giá trị trường tồn, TP. Huế đang vươn mình mạnh mẽ trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, thân thiện và đáng sống. Việc sáp nhập hành chính và chuyển đổi mô hình tổ chức không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn, mà còn đặt Huế vào một vai trò mới - một cực tăng trưởng quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, một thành phố kiểu mẫu trong công cuộc cải cách hành chính quốc gia.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, một trong những mục tiêu quan trọng được thảo luận tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII là xây dựng thành phố Huế đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á; đồng thời, là trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo chất lượng cao và trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, thành phố Huế xác định 3 nhóm giải pháp đột phá là: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên công nghệ cao, sản xuất xanh và phát triển bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đầu năm 2026, cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế hướng về Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm lớn lao, cao cả và vinh quang của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.