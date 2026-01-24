Dấu mốc chiến lược đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình

Gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tham dự đưa tin về Đại hội - Theo Nhandan.vn

Bản lĩnh lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động

Truyền thông quốc tế nhất quán nhấn mạnh rằng, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu phát triển đáng chú ý của thế giới đang phát triển. Tờ Regeneración, cơ quan ngôn luận chính luận của Đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (Morena, Mexico) khẳng định Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh đã vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết của tác giả Pedro Gellert trên Regeneración nhấn mạnh, việc Đại hội XIV được tổ chức với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên, cho thấy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm lịch sử và mối gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, cách thức chuẩn bị Đại hội lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội, kể cả qua các nền tảng số, được đánh giá là biểu hiện sinh động của dân chủ trong Đảng và trong đời sống chính trị Việt Nam. Cách làm này góp phần bảo đảm các văn kiện Đại hội XIV bám sát thực tiễn, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Cùng quan điểm đó, La Jornada, nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico nhận định Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” với nền tảng là những thành tựu toàn diện về kinh tế, xã hội, đối ngoại và nâng cao đời sống nhân dân. Bài báo trích dẫn đánh giá của tiến sĩ Kyra Núñez de León cho rằng chính sự kiên định đường lối đổi mới, nhất quán trong lãnh đạo và điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đất nước giữ vững ổn định vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng cao ngay cả trong giai đoạn thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch và xung đột địa chính trị.

Bài báo nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIV trong việc định hướng các mục tiêu phát triển cao hơn, ban hành những nghị quyết chiến lược cho kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Thực tiễn cho thấy, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn đạt những kết quả phát triển ấn tượng. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng tiếp tục được cải thiện, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội. Trước bối cảnh quốc tế tiềm ẩn nhiều bất ổn, Việt Nam chủ động ứng phó, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, đường lối đối ngoại được triển khai nhất quán theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa, kết hợp hài hòa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền hai cấp - bước đột phá về tổ chức và quản lý nhà nước.

Một “cường quốc tầm trung đang nổi lên”

Tờ The New York Times nhận định, Đại hội XIV là kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng nhất trong nhiều thập niên, diễn ra vào thời điểm Việt Nam được mô tả là “cường quốc tầm trung đang nổi lên” và đang đứng trước cơ hội mang tính bước ngoặt để bứt phá, “giàu lên trước khi già hóa”. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định hàng đầu châu Á. Trong khi nhiều quốc gia đang phát triển rơi vào vòng luẩn quẩn của bất ổn chính trị và bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam giữ được sự liên tục về đường lối, sự thống nhất trong lãnh đạo và khả năng điều chỉnh chính sách linh hoạt.

Tuy nhiên, theo bài viết, sau 40 năm đổi mới và sự vươn lên phi thường từ nghèo đói, Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng tăng để theo đuổi những cải cách táo bạo hơn nhằm bắt kịp các nước láng giềng trong khu vực. Bài viết nhận định ngoài các khó khăn địa chính trị, Việt Nam cũng đối mặt với các thách thức để thực hiện các chính sách xây dựng sự cởi mở, hiệu quả và cạnh tranh hơn.

Trang Modern Diplomacy cũng cho rằng sự ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là lợi thế chiến lược nổi bật, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc. Việc Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm trong giai đoạn tới được xem là có cơ sở, dựa trên nền tảng cải cách thể chế, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Trên La Jornada, tiến sĩ Kyra Núñez de León trích dẫn đánh giá của tiến sĩ Alicia Girón - Giám đốc Chương trình nghiên cứu kinh tế châu Á - châu Phi (PUEAA) thuộc Đại học Quốc gia tự trị Mexico (UNAM), cho rằng Việt Nam là “trường hợp điển hình trên thế giới” về mở cửa và hội nhập, phát huy tiềm năng sản xuất, đưa hàng chục triệu người thoát nghèo và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Vai trò tích cực, mang tính xây dựng của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các diễn đàn đa phương như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về ngoại giao và cam kết của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Thông điệp chiến lược cho tương lai phát triển

Nhiều cơ quan truyền thông châu Á đặc biệt quan tâm đến tầm nhìn dài hạn mà Đại hội XIV đặt ra. Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo và CCTV nhấn mạnh việc Việt Nam tích hợp các báo cáo chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng thành một Báo cáo Chính trị thống nhất, coi đây là bước đổi mới trong tư duy lãnh đạo, giúp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết.

Báo The Straits Times và kênh CNA nhận định cam kết tăng trưởng cao của Việt Nam phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong bối cảnh thách thức đan xen. Trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á thận trọng điều chỉnh mục tiêu, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận chủ động, lấy khoa học - công nghệ, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao làm đòn bẩy phát triển.

Từ góc nhìn tài chính - kinh tế, trang mạng Bloomberg cho rằng, Đại hội XIV đã “chính thức hóa” quỹ đạo phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế mở, chủ động đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc bên ngoài.

Sự đồng thuận về vai trò lãnh đạo của Đảng

Truyền thông nhiều nước xã hội chủ nghĩa và đang phát triển đánh giá cao ý nghĩa chính trị - xã hội của Đại hội XIV. Báo Pasaxon của Lào và các cơ quan truyền thông chính thống nước này khẳng định, Đại hội XIV “củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Cuba, trang ReporteAsia đăng bài của tiến sĩ Ruvislei Gonzalez Saez nhận định Đại hội XIV mang tính chiến lược, đánh dấu bước chuyển Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình”. Theo tác giả, việc Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, phát triển tư duy lý luận về đường lối đổi mới cho thấy năng lực sáng tạo, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Ở Nga, cổng thông tin 1prime.ru dẫn nguồn các văn kiện cương lĩnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn bị cho Đại hội XIV nhấn mạnh mục tiêu tối thượng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới về tiến bộ quốc gia là một dân tộc thịnh vượng, một đất nước hùng mạnh, một xã hội xã hội chủ nghĩa và một Việt Nam sánh vai với các cường quốc hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh trật tự thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều nền kinh tế rơi vào vòng xoáy bất ổn và phân cực, Việt Nam được xem là một điểm sáng về ổn định chính trị và định hướng phát triển rõ ràng. Như nhận định của nhiều học giả quốc tế, chính sự kế thừa, nhất quán và đổi mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố then chốt giúp đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình, đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.