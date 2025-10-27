Nhiều tuyến đường quốc lộ, đô thị ngập sâu, có đoạn sạt lở gây tắc đường

Nhiều tuyến đường khu vực đô thị ngập sâu trong sáng 27/10

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng TP. Huế, tính đến 9h ngày 27/10, nhiều tuyến đường quốc lộ ngập sâu.

Cụ thể, Quốc lộ 49B - phường Phong Dinh: từ km4+500 đến km5+400 ngập sâu từ 0,2 đến 0,4m; từ km5+800 đến km6+500 ngập sâu từ 0,2 đến 0,5m; từ km7+400 đến km9+400 ngập sâu từ 0,2 đến 0,4m; từ km9+400 đến km10+300 ngập sâu từ 0,4 đến 0,5m. Phường Phong Phú: từ km13+800 đến km14+000 ngập sâu từ 0,2 đến 0,3m; từ km16+000 đến km16+750 ngập sâu từ 0,1 đến 0,2m. Phường Dương Nỗ: từ km43+300 đến km48+000 ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m. Hiện các tuyến này đã rào chắn, cấm xe.

Trong khi đó, nhiều đoạn thuộc Quốc lộ 49 như đèo Tà Lương, đèo Kim Quy bị sạt lở, gây tắc đường. Một số đoạn ngập sâu lên đến 1m. Tại cầu Lim 1 đang thi công bị ngập đường tạm, đang phân luồng đi theo hướng vào kiệt 47 đường Minh Mạng ra đường Võ Văn Kiệt theo chỉ dẫn.

Đường Hồ Chí Minh chỉ sạt lở nhỏ, đã khắc phục, lưu thông bình thường. Cao tốc La Sơn - Tuý Loan đoạn Km12+000-Km14+000 sạt lở, tắc đường, hiện đang phân luồng đi theo hướng từ ngã ba La Sơn.

Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị cũng rơi vào tình cảnh ngập sâu. Cụ thể, Đường tỉnh 4 - phường Hóa Châu nhiều đoạn ngập sâu từ 0,2 đến 0,9m. Đường tỉnh 8A - phường Kim Trà và xã Quảng Điền ngập sâu từ 0,2 đến 0,9m.

Một số đoạn thuộc nhiều tuyến đường khác như Đường tỉnh 8C, Đường tỉnh 10C, Đường tỉnh 14B, Đường tỉnh 14E, Đường tỉnh 15B, Đường tỉnh 16, Đường tỉnh 17B, Đường tỉnh 19, Đường tỉnh 21… ngập sâu từ 0,2 - 0,9m.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường đô thị như Tố Hữu, Bà Triệu, Nguyễn Công Trứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Đinh Tiên Hoàng… ngập từ 0,3 - 0,8m.