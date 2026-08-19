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ClockThứ Hai, 31/08/2026 10:18

Ngày nghỉ lễ thứ hai: Gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày nghỉ lễ thứ hai dịp Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, giảm tai nạn từ gốcXử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 tháng đầu nămKhông để vi phạm giao thông “nóng” trên các tuyến liên thôn, xã

Trong ngày nghỉ lễ thứ hai dịp Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn - Ảnh minh họa 

Chiều 30/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ 2 của đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Theo đó, từ 15h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết và 30 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 9 vụ, tương đương 31,11%; số người chết giảm 13 người, tương đương 38,24%; tuy nhiên, số người bị thương tăng 3 người, tương đương 11,11%.

Toàn bộ 46 vụ tai nạn trong ngày đều xảy ra trên đường bộ, gây thiệt hại về tài sản khoảng 868 triệu đồng. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện tổng cộng 18.428 trường hợp vi phạm qua tuần tra trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thông tin do người dân, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp; lập biên bản xử lý 14.950 trường hợp.

Riêng trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.588 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.263 trường hợp; tạm giữ 84 ô tô, 2.245 mô tô và 265 phương tiện khác; tước 240 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.617 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng xử lý 1.965 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3.227 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài ra, có 140 trường hợp chở quá số người quy định; 88 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 166 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 7 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 1.746 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 118 trường hợp vi phạm; trừ điểm giấy phép lái xe 41 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện và gửi thông báo vi phạm đối với 665 trường hợp.

Đối với việc thí điểm làn vượt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (làn được tổ chức dành riêng để vượt xe) nhưng không nhường đường khi có phương tiện khác phát tín hiệu xin vượt.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản một trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, với mức phạt 5 triệu đồng.

Trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 172 trường hợp vi phạm; trên đường sắt phát hiện, xử lý 52 trường hợp.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
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