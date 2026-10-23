Chặn xe “độ, chế” từ cơ sở

Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh phương tiện, ngăn chặn hành vi “độ, chế xe” trái quy định.

Xử lý vi phạm từ cơ sở

Đầu tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố phối hợp với công an các đơn vị, địa phương rà soát 123 cơ sở kinh doanh mua bán, trao đổi phụ tùng, thiết bị phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ cao vi phạm để tập trung kiểm tra. Kết quả, phát hiện 4 cơ sở vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện và mua bán, trao đổi phụ tùng phục vụ hành vi “độ xe”.

Tại một cơ sở ở xã A Lưới 3, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe đạp điện được lắp thêm IC nhằm tăng tốc độ, đồng thời thay đổi kích thước khung xe. Hai phương tiện được xác định thuộc sở hữu của hai học sinh lớp 9. Lực lượng chức năng đã bàn giao hai phương tiện cho Công an xã A Lưới 3 tiếp tục xác minh, xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp điều khiển xe mô tô có bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn. Các trường hợp này được yêu cầu tháo bỏ, thay thế bộ phận không đúng quy định.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết, đơn vị đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ, chế” xe, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện. Qua đó, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Việc kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh mà còn góp phần kiểm soát nguồn phụ tùng, thiết bị phục vụ việc “độ, chế” xe trái quy định. Đây là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên tự ý cải tạo phương tiện để tăng tốc độ, tạo tiếng pô lớn hoặc thể hiện bản thân khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục rà soát, kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh phương tiện, phụ tùng có dấu hiệu vi phạm. Tập trung vào những địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho hành vi vi phạm

Việc tự ý thay đổi công suất, kết cấu và đặc tính kỹ thuật của phương tiện trái quy định có thể khiến xe không còn bảo đảm điều kiện an toàn theo thiết kế ban đầu, làm tăng nguy cơ mất phanh, mất kiểm soát và xảy ra tai nạn. Đáng lo ngại, những phương tiện được “độ, chế”, tăng tốc độ có thể bị sử dụng để chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng hoặc tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Tại Huế, lực lượng công an liên tục triển khai các đợt ra quân, xử lý những nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Cuối tháng 9 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã làm rõ hành vi của nhóm khoảng 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường trung tâm. Vụ việc xảy ra trong đêm và rạng sáng khiến người đi đường hoảng sợ, phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Để ngăn chặn nguy cơ từ việc “độ, chế” xe trái quy định, công tác quản lý các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng và kinh doanh phụ tùng cũng đóng vai trò quan trọng. Việc ngăn chặn hoạt động tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện ngay tại cơ sở này góp phần hạn chế những nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phát đi thông báo đề nghị các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe; cửa hàng kinh doanh, mua bán, trao đổi phụ tùng, linh kiện, thiết bị xe máy chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho việc thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện trái quy định. Các cơ sở cần chủ động rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc phụ tùng, linh kiện; không nhận thực hiện các yêu cầu “độ xe”, “đôn nòng”, thay đổi máy hoặc cải tạo phương tiện trái quy định, nhất là những trường hợp có dấu hiệu nhằm phục vụ việc chạy xe tốc độ cao, tụ tập, gây rối trật tự công cộng hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Người dân, nhất là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chạy theo trào lưu “độ xe”, không cổ súy hoặc tiếp tay cho các hoạt động thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện trái quy định; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện cơ sở, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.