Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Công an tỉnh Lai Châu hướng dẫn học sinh phòng tránh “bắt cóc trực tuyến” trong khuôn khổ Chiến dịch “Không một mình”. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Nổi lên là một số đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok đăng tải những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, dàn dựng mâu thuẫn, cổ xúy cho những lối sống hành xử theo kiểu giang hồ gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Các đối tượng “giang hồ mạng” thường có điểm chung là xây dựng hình ảnh uy quyền, phô trương tài sản hoặc bạo lực để thu hút sự chú ý.

Điển hình, đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Huấn còn đăng tải thông tin sai sự thật về việc có khả năng biết trước kết quả xổ số, thu hút những người nhẹ dạ, cả tin hoặc muốn gỡ gạc lô đề, yêu cầu người xem chuyển tiền phí hoặc tiền cọc để nhận số, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) lại xây dựng hình tượng của một “chuyên gia ẩm thực, du lịch Tây Bắc”, quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương thân thiện và uy tín trên mạng xã hội.

Khi đã có niềm tin của cộng đồng mạng, Hải đã nhập thịt trâu đông lạnh giá rẻ từ Ấn Độ, qua chế biến sấy khô rồi gắn mác “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” để bán với giá cao gấp nhiều lần.

Trước thực trạng nêu trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh để xử lý những đối tượng này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và làm trong sạch môi trường mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chức năng, công an địa phương tập trung đấu tranh đối với các loại tội phạm này, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhiều đối tượng đã bị khởi tố để điều tra xử lý, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Trước thực trạng nêu trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh để xử lý những đối tượng này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và làm trong sạch môi trường mạng.

Để đấu tranh, ngăn chặn với loại tội phạm này, cơ quan điều tra không chỉ điều tra làm rõ, xử lý các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng, mà còn tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả điều tra vụ Huấn Hoa hồng, Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm các vi phạm về tài chính, lưu giữ sổ sách kế toán không đúng quy định để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Quá trình điều tra đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan Hải Sapa TV, đối tượng này cùng vợ là Bùi Thị Kim Tuyến đã có hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa dối khách hàng”.

Mới đây nhất, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quốc Minh, chủ tài khoản kênh TikTok “Minh Sầm Sơn” liên quan hành vi đưa lên mạng những thông tin trái với quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, Minh đã xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh giang hồ có hình xăm trổ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live), các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt” là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Quốc Minh về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Tại họp báo quý III/2026 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và công an các địa phương sẽ tăng cường tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm này, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm.

Cuối tháng 9 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông”), Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”), Nguyễn Văn Giang (tức “Giang rồng”), Phạm Trung Kiên (tức Kiên trọc) và 13 người về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288, Bộ luật Hình sự.

17 người bị cáo buộc dùng nền tảng mạng xã hội YouTube để sản xuất, đăng tải các đoạn phim ngắn có nội dung “drama”, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ. Mục đích là thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, “câu view, câu like” để được YouTube trả tiền.

Tại họp báo quý III/2026 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và công an các địa phương sẽ tăng cường tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm này, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm.

Nhất là những tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên, làm sạch môi trường mạng, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm. Bộ Công an yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, thực hiện trách nhiệm xác thực tài khoản, ngăn chặn, bóc gỡ nội dung độc hại, vi phạm, khóa tài khoản vi phạm, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động điều tra và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” cho giới trẻ trước những thông tin độc hại trên không gian mạng.

Từ nhận diện thủ đoạn lừa đảo đến kiểm chứng thông tin, ứng xử có trách nhiệm, các cuộc tuyên truyền do lực lượng Công an tổ chức đã góp phần giúp học sinh tự bảo vệ mình, hình thành thói quen sử dụng mạng an toàn, văn minh.

https://nhandan.vn/phong-chong-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-tren-khong-gian-mang-post1000036.html