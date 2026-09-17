Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6/2026) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định và các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành để cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực rà soát, cập nhật, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án, nâng tổng số đã hoàn thành xử lý lên 2.684 công trình, dự án (chiếm 54,8%); đã hoàn thành xử lý và đưa vào khai thác, sử dụng thêm 3.418 cơ sở nhà, đất dôi dư, nâng tổng số đã hoàn thành xử lý lên 11.573 cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã tiến hành 90 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định này tại 1.358 cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp dưới.

Từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án với 41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 68 bị can... Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176ha đất; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng và thành viên cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã quyết liệt thực hiện chương trình công tác năm 2026, các nhiệm vụ và các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Những kết quả đạt được cho thấy việc chuyển trọng tâm công tác đúng hướng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh. Các quy định nền tảng, cơ chế, chính sách đặc thù đã tập trung vào việc phòng ngừa từ gốc, kiểm soát quyền lực, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ cho phát triển.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ bản hoàn thành giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Cơ sở dữ liệu, công cụ số, trí tuệ nhân tạo từng bước giúp cho việc liên thông, truy vết trách nhiệm và phát hiện dấu vết bất thường. Công tác phòng, chống lãng phí đã gắn với việc đẩy mạnh việc xử lý các công trình, dự án, tài sản cụ thể và xác định trách nhiệm. Việc xử lý những sai phạm được tiến hành nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kịp thời, nhân văn, thuyết phục và thu hồi tối đa tài sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục được hoàn thiện theo hướng phân cấp, phân quyền, rõ nhiệm vụ, quyền hạn và rõ trách nhiệm. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra, nắm tình hình các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lưu ý kết quả đạt được chưa đồng đều, còn những hạn chế phải khắc phục ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2026 cần tập trung: Hoàn thành việc tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật. Xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư. Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang phòng, chống lãng phí, nhất là lãng phí về thời gian, để lỡ cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Hoàn thành việc xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và các ban chỉ đạo cấp tỉnh. Từng đồng chí thành viên thực hiện đúng phương châm "nói ít làm nhiều", "làm đến cùng". Việc đã rõ phải làm ngay; vướng mắc phải được báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đo bằng những nội dung đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, xử lý những hành vi nhũng nhiễu và niềm tin của nhân dân được củng cố.

Tại Cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án; thống nhất đưa 1 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

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