Xử phạt quán bún bò vi phạm an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt theo quy định. Ảnh: UBND phường Thuận Hóa cung cấp

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2/10, người dân phản ánh phát hiện sợi lạ trong tô bún bò tại quán, đồng thời bày tỏ lo ngại về quy trình sơ chế, xử lý nguyên liệu.

Qua kiểm tra, đoàn chưa phát hiện dấu hiệu bất thường ở các nguyên liệu được kiểm tra, gồm bún, rau, chả thịt và một số nguyên liệu liên quan. Tuy nhiên, đoàn ghi nhận hai vi phạm về điều kiện vệ sinh trong chế biến, phục vụ thực phẩm: Thức ăn không được che đậy để ngăn bụi bẩn và người chế biến không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, ăn ngay. Đoàn đã lập biên bản xử phạt đối với các vi phạm này.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên Hue-S, góp phần chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua đó, yêu cầu các cơ sở chú trọng bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm, nhất là việc che đậy thức ăn và bảo đảm vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.