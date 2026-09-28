Rà soát, bổ sung biển báo phục vụ xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn

Các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường cầu Nhật Tân nhằm hỗ trợ trực quan cho người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên do chưa thực hiện tuyên truyền đầy đủ, nhiều người tham gia giao thông đã e ngại trước các biển báo cho rằng đó là quy định xử phạt, do vậy chiều 27/9 Sở Giao thông Hà Nội đã tạm thu hồi để tuyên truyền tốt hơn trước khi gắn biển. (Ảnh: CTV)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 6385/CĐBVN-TCGT, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật và triển khai các giải pháp bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Văn bản chỉ đạo này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026 và Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 482/VPCP-CN ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý, tập trung vào 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Phòng Quản lý, tổ chức giao thông được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn xe cơ giới tham gia giao thông; đồng thời sửa đổi, bổ sung Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Phòng Pháp chế-Đấu thầu có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc tiến độ. Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế rà soát, đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm giao thông an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Phòng Quản lý, tổ chức giao thông tham mưu văn bản làm việc với Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trước ngày 2/10/2026 để thu thập danh sách các vị trí, đoạn tuyến cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn.

Ngay sau khi có văn bản của Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường cao tốc trên cả nước sẽ bổ sung biển báo khoảng cách (0m, 50m, 100m) và vạch kẻ đường xác định khoảng cách tại các khu vực áp dụng xử phạt và những vị trí cần thiết.

Vạch xác định khoảng cách được thực hiện theo vạch 7.8 mục G2.8 Phụ lục G của QCVN 41:2024/BGTVT.

Phòng Quản lý vận tải được giao tham mưu văn bản đề nghị các Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe đưa các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc và đường bộ vào chương trình đào tạo chi tiết, đồng thời hướng dẫn trực tiếp người học trong quá trình đào tạo. Văn bản tham mưu phải được hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Phòng Quản lý, tổ chức giao thông phối hợp hướng dẫn các Sở Xây dựng địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về quy định khoảng cách an toàn giao thông; đồng thời đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội An toàn giao thông phổ biến các quy định đến hội viên trước ngày 2/10/2026.

Các Khu Quản lý đường bộ được giao in, phát hành tờ rơi tại các trạm dừng nghỉ trên cao tốc trước ngày 15/10/2026.

Bên cạnh đó, các Trung tâm kỹ thuật-công nghệ đường bộ nghiên cứu bổ sung chỉ dẫn về khoảng cách an toàn trên hệ thống biển báo điện tử trong quý IV/2026.

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