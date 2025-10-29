Trường Cao đẳng Huế sửa xe máy miễn phí giúp người dân

Hoạt động do Trường Cao đẳng Huế tổ chức, nhằm hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn sau mưa lũ, giúp phương tiện đi lại được đảm bảo an toàn và vận hành tốt. Tại đây, đội ngũ giảng viên cùng sinh viên khoa Cơ khí - Ô tô trực tiếp kiểm tra, làm khô bugi, vệ sinh bộ lọc gió, thay dầu nhớt… khắc phục các hư hỏng do ngập nước gây ra.

Hoạt động sẽ diễn ra đến hết ngày 2/11. Nhà trường bố trí đầy đủ trang thiết bị và vật tư cần thiết, đảm bảo phục vụ miễn phí cho người dân có xe bị chết máy hoặc ngập nước trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa hình ảnh đẹp của thầy trò Trường Cao đẳng Huế chung tay chia sẻ khó khăn cùng người dân địa phương.