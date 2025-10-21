  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/10/2025 18:24

Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới

HNN.VN - Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Huế, Phòng khám Đa khoa 24/7 Tâm Đức và Công ty cổ phần Xe khách Huế tổ chức khai mạc chương trình đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã A Lưới.

Hội thi “Giáo viên lái xe giỏi – an toàn”Trên 713 nghìn học viên được Cảnh sát giao thông sát hạch lái xe, 69,7% thi đạtĐào tạo lái xe thân thiện với môi trường Công an TP. Huế lần đầu tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tham gia chương trình 

Ngay sau lễ khai mạc, 100 học viên đã được giảng viên Trường Cao đẳng Huế dạy phần lý thuyết và thực hành. Bên cạnh đó, các hoạt động giảng dạy thực hành và sát hạch cũng sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết: Chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng cao được học tập, thi sát hạch và cấp Giấy phép lái xe hạng A1. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi tham gia giao thông.

Đây còn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Huế kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông tận tụy, gần dân.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông ancảnh sátgiao thôngsát hạchlái xemiễn phí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đủ điều kiện để sớm mở đường bay Huế - Thâm Quyến

Chiều 21/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) và đại diện hãng tại UAE - Aurola về việc mở các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Đủ điều kiện để sớm mở đường bay Huế - Thâm Quyến
Hướng đến thành phố phát triển xanh và bền vững

Ngày 21/10, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo quốc tế khung hướng dẫn đô thị xanh, phát thải thấp, hướng tới mục tiêu NetZero. Dự hội thảo có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; TS. Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện ACST; Ông Timo Rinke, Trưởng Đại diện FES Việt Nam, Giám đốc Dự án Khí hậu và Năng lượng tại châu Á.

Hướng đến thành phố phát triển xanh và bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top