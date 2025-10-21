Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tham gia chương trình

Ngay sau lễ khai mạc, 100 học viên đã được giảng viên Trường Cao đẳng Huế dạy phần lý thuyết và thực hành. Bên cạnh đó, các hoạt động giảng dạy thực hành và sát hạch cũng sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết: Chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng cao được học tập, thi sát hạch và cấp Giấy phép lái xe hạng A1. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi tham gia giao thông.

Đây còn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Huế kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông tận tụy, gần dân.