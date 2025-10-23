  • Huế ngày nay Online
Lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở tại các khu vực xung yếu

HNN.VN - Chiều 23/10, đoàn công tác do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh dẫn đầu đã kiểm tra tình hình sạt lở uy hiếp đến đời sống và hoạt động đi lại của người dân khu vực ven sông Ô Lâu.

Nhiều tuyến bờ biển sạt lở nghiêm trọng Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tuyến đường vào thôn Tân An bị sạt lở do nước biển xâm thựcĐón người dân tránh trú mưa bão miễn phí

 Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp nhiều hộ dân sinh sống ven sông

Đoàn đã đi kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu vực tổ dân phố Cang Cư Nam, phường Phong Dinh. Tại thời điểm kiểm tra, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Ô Lâu dâng cao trên 4,13m, làm tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến nhiều hộ dân sinh sống ven sông. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đoàn cũng đã kiểm tra tuyến đường liên thôn Cang Cư Nam. Tại đây, theo ghi nhận, hói ven sông đã ăn sâu vào phần đường giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, đặc biệt trong các đợt mưa lũ.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để khắc phục, gia cố tạm thời các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân. Về lâu dài, thành phố hiện đã có chủ trương đưa Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Ô Lâu đoạn qua phường Phong Dinh vào danh mục đầu tư công trung hạn, nhằm xây dựng kè kiên cố, ổn định đời sống cho người dân vùng thấp trũng trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đã đi kiểm tra thực tế tình hình mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại những địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão ở phường Thanh Thủy và phường An Cựu.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương động viên, hỏi thăm người dân tại địa bàn thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão ở phường An Cựu

Tại các điểm đến kiểm tra, lãnh đạo địa phương đã báo cáo nhanh về diễn biến mưa lớn trong những ngày qua, tình hình ngập cục bộ tại một số tuyến đường, khu dân cư, cùng với các biện pháp ứng phó tại chỗ như huy động lực lượng dân quân, tổ dân phố, công an phường trực 24/24, kiểm tra hệ thống thoát nước, cảnh báo khu vực sạt lở và hỗ trợ di dời tạm thời người dân ở vùng có nguy cơ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các địa phương cần tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từng khu dân cư, từng hộ dân ở vùng xung yếu, ven sông, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Bên cạnh đó, cần duy trì lực lượng thường trực ứng cứu, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao phường Thanh Thủy và phường An Cựu phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng cục bộ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, tránh, chủ động ứng phó với thiên tai.

THÀNH NHÂN – ĐÌNH HOÀNG
