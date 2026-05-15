Lựa chọn 4 phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến vào vòng tiếp theo

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố (thứ hai từ phải sang) xem xét các phương án thiết kế

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 13/1/2026 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, công trình có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, được triển khai nhằm thay thế cầu Phú Lưu hiện hữu đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, không còn đáp ứng yêu cầu tải trọng và nhu cầu lưu thông ngày càng tăng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa các khu vực đô thị hai bên bờ sông Hương.

Dự án có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, phường Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, phường Phú Xuân. Công trình gồm cầu mới và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 2,76 km, mặt cắt ngang 26m; được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hè đi bộ, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông.

Tại hội đồng thi tuyển, các thành viên đã nghe báo cáo, nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến đối với các phương án thiết kế kiến trúc công trình. Các ý kiến tập trung đánh giá giải pháp kiến trúc, tổ chức không gian, khả năng kết nối giao thông và tính khả thi trong triển khai; đồng thời yêu cầu phương án thiết kế phải hài hòa với cảnh quan sông Hương, phù hợp với đặc trưng đô thị di sản Huế, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và phát triển bền vững.

KTS. Trần Ngọc Chính cho rằng, cầu qua Cồn Hến là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đô thị Huế. Công trình không chỉ phục vụ giao thông mà còn cần được xem là điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan trong không gian đô thị di sản.

“Cầu qua Cồn Hến nằm ở vị trí đặc biệt, giữ vai trò kết nối khu vực Kinh thành Huế với bờ Nam sông Hương, đồng thời nằm trong cấu trúc vành đai giao thông đô thị. Vì vậy, phương án thiết kế cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa công năng giao thông, giá trị kiến trúc và cảnh quan đô thị. Khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách mà còn góp phần tạo dấu ấn kiến trúc mới, làm phong phú thêm diện mạo đô thị Huế”, KTS. Trần Ngọc Chính nói.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội đồng

Phát biểu tại hội đồng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, cầu qua Cồn Hến không đơn thuần là công trình giao thông mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình không gian phát triển đô thị Huế giai đoạn mới. Công trình khi hoàn thành phải góp phần mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm; đồng thời tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng dịch vụ, du lịch và văn hóa của khu vực Cồn Hến.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, thông qua việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, thành phố mong muốn lựa chọn được phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, giao thông, an toàn và hiệu quả đầu tư; đồng thời phải có giá trị thẩm mỹ, mang bản sắc riêng, hài hòa với cảnh quan sông Hương và không gian đô thị di sản Huế. Việc lựa chọn phương án thiết kế cần được xem xét kỹ lưỡng, không chỉ cho giai đoạn trước mắt mà còn trong tầm nhìn phát triển lâu dài của đô thị Huế.

"Các phần việc cần được triển khai song song. Điều quan trọng không chỉ là “đặt viên đá đầu tiên”, mà còn phải “đặt viên đá cuối cùng”, tức là quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất, đáp ứng mục tiêu, kỳ vọng và tầm vóc đã đề ra", đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, mỗi công trình bắc qua sông Hương đều cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lịch sử, cảnh quan và chiều sâu văn hóa của vùng đất Cố đô. Vì vậy, phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến cần hướng tới tính độc bản, đặc sắc và có tầm vóc; trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hương, góp phần làm giàu thêm không gian văn hóa, cảnh quan của đô thị Huế.

Đồng chí Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến của hội đồng, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế theo hướng hiện đại, bền vững, có bản sắc riêng, phù hợp với không gian đô thị di sản Huế. Trong đó, cần chú trọng giải pháp tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện hữu, bảo đảm an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, quan tâm thiết kế cảnh quan, chiếu sáng nghệ thuật, không gian đi bộ, cây xanh và các yếu tố thẩm mỹ để công trình có thể trở thành điểm nhấn cho kinh tế đêm, góp phần kéo dài trục tham quan, trải nghiệm trên sông Hương.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá các phương án dự thi, Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn 4 phương án để tiếp tục vào vòng tiếp theo. Kết quả này là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục xem xét, đánh giá, lựa chọn phương án thiết kế tối ưu nhất, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, công năng sử dụng, hiệu quả đầu tư và giá trị kiến trúc, cảnh quan. Qua đó góp phần xây dựng cầu qua Cồn Hến trở thành công trình điểm nhấn trong không gian đô thị di sản Huế.