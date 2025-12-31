Mở lối phát triển Cồn Hến, hoàn thiện trục kết nối đô thị Huế

Đoàn công tác xem bản đồ nơi dự kiến xây dựng cầu qua Cồn Hến

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Kết nối, mở dư địa phát triển Cồn Hến

Theo định hướng tại Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến cầu qua Cồn Hến giữ vai trò then chốt trong việc hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Hương, đồng thời giải quyết căn bản nhu cầu đi lại của người dân, nhất là cư dân khu vực Cồn Hến, một “ốc đảo” giữa lòng đô thị.

Hiện nay, khu vực Cồn Hến chỉ có duy nhất cầu Phú Lưu trên đường Ưng Bình để kết nối với các khu vực xung quanh. Cây cầu có bề rộng nhỏ, khoảng 3,28m, tải trọng giới hạn 5,5 tấn và đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác. Kết cấu nhịp bằng các dàn thép Bailey bị rỉ sét nặng; mố, trụ và cọc bê tông cốt thép xuất hiện tình trạng nứt vỡ, trơ cốt thép, không còn đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông và phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Việc đầu tư xây dựng cầu mới qua Cồn Hến, nối từ đường Trương Gia Mô đến đường Nguyễn Gia Thiều, không chỉ thay thế cây cầu cũ đã quá tải, xuống cấp mà còn mở ra dư địa phát triển không gian đô thị, tạo động lực hình thành khu đô thị Cồn Hến theo định hướng du lịch sinh thái, cộng đồng, gắn với bảo tồn cảnh quan sông nước và bản sắc văn hóa Huế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác vào khảo sát trực tiếp tại Cồn Hến

Theo phương án đề xuất, dự án có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ) và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,76km, trong đó hạng mục cầu qua Cồn Hến gồm hai cầu với tổng chiều dài khoảng 400m. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường liên khu vực, vận tốc thiết kế 60km/h, bảo đảm lưu thông an toàn, thuận lợi và đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Đáng chú ý, cầu qua Cồn Hến được xác định là công trình quan trọng, điểm nhấn kiến trúc trong không gian đô thị Huế. Theo Luật Kiến trúc năm 2019, dự án phải tổ chức thi tuyển kiến trúc để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, cảnh quan, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bên cạnh dự án cầu qua Cồn Hến, đoàn công tác cũng nghe báo cáo về một số nội dung điều chỉnh Dự án đường Vành đai 3, tập trung vào việc cập nhật cao độ, hệ thống thoát nước theo quy hoạch mới; điều chỉnh giải pháp xử lý đất yếu; bổ sung khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng; hoàn thiện mặt cắt ngang và phương án tổ chức giao thông tại nút giao đường sắt Bắc - Nam với Quốc lộ 1A.

Bảo đảm tiến độ các dự án

Theo ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, dự án cầu qua Cồn Hến dự kiến sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư. Năm 2026 sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng phần đường và tổ chức thi tuyển kiến trúc; cuối năm 2026, đầu năm 2027 dự kiến khởi công. Công trình phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2028, đầu năm 2029.

Đối với tuyến Vành đai 3, đoạn phía Nam cầu Nguyễn Hoàng đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu, hiện còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đường Nguyễn Hoàng dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Toàn tuyến Vành đai 3 phấn đấu hoàn thiện trong giai đoạn 2028-2029.

Đoàn khảo sát việc thực hiện dự án Vành đai 3

Qua kiểm tra, khảo sát thực địa, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển đô thị Huế theo quy hoạch được phê duyệt; góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm diện mạo đô thị Huế trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng các yếu tố về quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật, môi trường, nguồn vốn và tiến độ; trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng thiết kế, tính đồng bộ của hạ tầng, khả năng kết nối không gian đô thị và hiệu quả khai thác lâu dài của từng dự án. Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ đã đề ra, tránh tình trạng chậm trễ, kéo dài.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, khâu then chốt quyết định trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án. Việc giải phóng mặt bằng phải được thực hiện chủ động, bài bản, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng địa phương, từng cá nhân phụ trách; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Yêu cầu các dự án phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối không gian đô thị, kết nối vùng, góp phần đưa Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là đô thị trực thuộc Trung ương.