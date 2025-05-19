  • Huế ngày nay Online
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu qua cồn Hến

HNN.VN - Ngày 15/1, UBND TP. Huế cho biết, đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu qua cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng chiều dài khoảng 2,76km, mặt cắt ngang 26m.

“Đò anh Đới...” Người dân tha thiết xây dựng mới cầu Phú Lưu

Cầu mới được xây dựng băng qua cồn Hến thay thế cho cầu Phú Lưu hiện nay  

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung xây dựng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành xây dựng cầu qua cồn Hến, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng.

Việc đầu tư dự án nhằm thay thế cầu Phú Lưu đã xuống cấp, có khổ cầu hẹp và không bảo đảm tải trọng, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ vận chuyển hàng hóa, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

Theo quy hoạch, điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô – Lê Đức Anh nối dài, thuộc phường Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều – Hồ Quý Ly, thuộc phường Phú Xuân. Dự án dự kiến được triển khai trong thời gian 4 năm, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư.

Đây là dự án được rất nhiều người dân đặc biệt quan tâm và chờ đợi hàng chục năm nay. Hiện nay, khu vực cồn Hến qua cầu Phú Lưu có 3 tổ dân phố, 1.017 hộ gia đình, với 4.104 nhân khẩu. Cầu Phú Lưu là cây cầu duy nhất để lưu thông các phương tiện, người dân, khách du lịch từ đường Nguyễn Sinh Cung qua khu vực cồn Hến, nhưng rất chật hẹp và xuống cấp. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
