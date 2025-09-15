Lên phương án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang

Để qua bên kia phá Tam Giang, người dân vẫn phải di chuyển bằng đò ở bến Cồn Tộc và Vĩnh Tu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão

Cầu Vĩnh Tu từ lâu là niềm kỳ vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân huyện Quảng Điền cũ. Bởi hiện nay, để qua bên kia phá Tam Giang, người dân vẫn phải di chuyển bằng đò ở bến Cồn Tộc và Vĩnh Tu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Do đó, các cơ quan chức năng đã làm tờ trình để phê duyệt chủ trương đầu tư cây cầu Vĩnh Tu vượt phá Tam Giang.

Theo quy hoạch, dự án có điểm đầu tại ngã ba Tỉnh lộ 4 (Km 18+800, trùng với Tỉnh lộ 19 - đường Nguyễn Vịnh, xã Quảng Điền), cách đường vào bến đò Cồn Tộc khoảng 330m. Điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49B với tuyến đường quy hoạch ven biển (Km 20+500, phường Phong Quảng), cách bến đò Vĩnh Tu khoảng 450m.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 3.240m, trong đó phần cầu dài 2.360m, tuyến đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 880m. Mặt cắt ngang cầu và đường dẫn rộng 15,5m. Dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm khoảng 1.200 tỷ đồng.