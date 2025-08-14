Tăng tốc phát triển dịch vụ - du lịch

Một góc Đan Điền ngày nay

Bắt đầu từ những lợi thế riêng

Xã Đan Điền được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập từ 4 xã: Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh và Quảng Phú. Không chỉ rộng hơn về diện tích, đông hơn về dân số, sự ra đời của Đan Điền còn mở ra một không gian phát triển mới, nơi tiềm năng du lịch - dịch vụ của vùng đầm phá Tam Giang được kết nối và khai thác một cách bài bản, đồng bộ. Hiện Đảng bộ xã có 59 tổ chức đảng, 55 chi bộ trực thuộc, với 979 đảng viên.

Ngay từ khi “về chung một nhà”, Đảng bộ và Nhân dân Đan Điền đã bắt tay ngay vào việc củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới cách làm. Đảng bộ cũng nhìn nhận kinh tế vẫn chưa phát triển bền vững, dịch vụ - du lịch chưa tương xứng tiềm năng; hạ tầng giao thông, kết nối vùng còn hạn chế; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư. Đây chính là những điểm nghẽn cần sự lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ trong nhiệm kỳ mới. Để khắc phục hạn chế, Đảng bộ xã xác định phương châm xuyên suốt là khai thác tối đa tiềm năng, huy động hiệu quả các nguồn lực, kết hợp ngoại lực với nội lực trong dân. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng ủy viên được phân công phụ trách rõ từng lĩnh vực, địa bàn; bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Không khí làm việc khẩn trương, quyết liệt, sớm biến những kế hoạch ban đầu thành kết quả cụ thể: Giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 440,2 tỷ đồng, tăng 1,57 lần so với năm 2020.

Con số đó chỉ phản ánh một phần. Đan Điền hôm nay còn để lại dấu ấn cho du khách bằng những trải nghiệm mới mẻ: Buổi sáng chèo thuyền ngắm mặt trời mọc giữa mênh mông đầm phá; trưa trải nghiệm ở làng nghề Bao La; chiều thưởng thức đặc sản phá Tam Giang...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Điền, ông Nguyễn Ngọc Tiến thông tin: “Đảng bộ xã xác định dịch vụ - du lịch sẽ là động lực chính trong phát triển kinh tế. Để biến tiềm năng thành hiện thực, phải vượt qua nhiều điểm nghẽn: Giao thông còn hạn chế, kết nối vùng chưa thông suốt, doanh nghiệp đầu tư chưa nhiều. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đặt phương châm “khai thác tối đa lợi thế, kết hợp sức dân với nguồn lực bên ngoài”.

Dự kiến, Đan Điền sẽ có từ 1 - 2 chợ ứng dụng chuyển đổi số, hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị tổng hợp; nông sản được đưa vào siêu thị, chợ đầu mối, điểm bán hàng sạch; khuyến khích người dân áp dụng mã QR, thanh toán điện tử. Những sản phẩm như mắm ruốc, rau sạch sẽ có tem truy xuất nguồn gốc, dễ dàng tiếp cận thị trường xa hơn.

Hạ tầng mở lối cho du lịch - dịch vụ

Để giữ chân và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, hạ tầng là yếu tố quyết định. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đan Điền tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực để triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ công viên Cồn Tộc đến Ngư Mỹ Thạnh, nạo vét thủy đạo phá Tam Giang để thuyền bè đi lại thuận tiện; nâng cấp các tuyến Vinh - Lợi, cầu Tứ Phú - Đức Trọng…

Khi hạ tầng hoàn thiện, các tour du lịch cộng đồng, sinh thái, ẩm thực sẽ dễ dàng kết nối hơn. Du khách có thể tham quan di tích miếu Bà Tơ, miếu mộ Đặng Hữu Phổ; buổi tối dạo phố ẩm thực bên bờ phá, thưởng thức đặc sản ngay trên nhà hàng nổi 3- 4 sao. Xã đặt mục tiêu mỗi năm tạo ra 3 - 5 sản phẩm du lịch mới, kêu gọi thêm cơ sở lưu trú, dịch vụ cao cấp.

Không chỉ phát triển du lịch thuần túy, Đan Điền còn khuyến khích dịch vụ phục vụ nông nghiệp: Cơ sở chế biến hải sản, nông ngư cụ, điện máy phục vụ đánh bắt, nuôi trồng. Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số sẽ giúp tăng năng suất, tạo sản phẩm chất lượng để cung cấp trực tiếp cho du khách - một cách gắn kết du lịch với nông nghiệp bền vững.

Sau sáp nhập, diện tích và dân số xã Đan Điền lớn hơn, không gian phát triển rộng mở, tiềm năng đa dạng. Cùng với đổi mới phương thức quản lý hiệu quả, phục vụ Nhân dân và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã có cơ sở để bứt phá, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phát triển dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Điền, ông Lê Ngọc Đức chia sẻ: “Đoàn kết, thống nhất và điều quan trọng là phải tạo dựng được nguồn lực đầu tư, đặc biệt cho mục tiêu phát triển du lịch - dịch vụ. Muốn vậy, Đan Điền phải gắn kết, hợp tác chặt chẽ với các địa phương lân cận để cùng phát triển”.

Khi tiềm năng được khai mở, Đan Điền sẽ không chỉ giàu đẹp hơn mà còn trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch Huế.