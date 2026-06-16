Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên được đưa vào sử dụng

Khu tái định cư Phú Đa, xã Phú Vang đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

Khu TĐC Phú Đa (xã Phú Vang) có quy mô gần 5ha gồm 89 lô TĐC, được khởi công tháng 8/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 44 tỷ đồng. Công trình gồm 3 gói thầu, trong đó gói thầu số 12 bao gồm toàn bộ phần xây lắp của dự án như san nền và cắm mốc, hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đỗ xe hơn 1.000m2; gói thầu số 13 bao gồm phần xây lắp hạng mục cấp nước; gói thầu số 15 bao gồm phần xây lắp hạng mục cây xanh của dự án.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 khẳng định, hạng mục công trình khu TĐC Phú Đa được thi công hoàn thành phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan hiện hành.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy, ban đã đề nghị Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC phía nam thành phố đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc đang triển khai thi công

Dự án Hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 310ha, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng.

Trên địa bàn thành phố Huế hiện có tổng cộng 33 DA hạ tầng đã và đang được triển khai thực hiện để phục vụ DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, gồm 22 khu TĐC có tổng diện tích khoảng hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang có tổng diện tích hơn 19ha, 4 trường học có tổng diện tích khoảng 5,7ha và 1 DA khu chợ kết hợp TĐC có diện tích 2,14ha.