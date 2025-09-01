Khánh thành Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố

Lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành công trình Quảng trường Văn hóa Thể thao

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố Phan Thiên Định; UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan và đông đảo người dân.

DA Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố được UBND thành phố phê duyệt năm 2023 với tổng mức đầu tư là 196 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2026. Quy mô đầu tư DA bao gồm 2 hạng mục xây lắp chính là gói thầu số 10 – hạ tầng kỹ thuật bên ngoài và gói thầu số 11 – cải tạo nhà thi đấu bên trong.

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc gói thầu số 10 (khánh thành hôm nay) được khởi công xây dựng từ ngày 16/7/2024 trên diện tích 7,06 ha. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành với các hạng mục như: Khu quảng trường - văn hóa lễ hội trên diện tích khoảng 15 nghìn m2 nằm phía nam khu đất; khu quảng trường - thể dục thể thao trên diện tích khoảng 4 nghìn m2, nằm phía tây khu đất; khu quảng trường - triển lãm, trưng bày trên diện tích khoảng 2 nghìn m2, nằm phía bắc khu đất; khu quảng trường - văn hóa cộng đồng trên diện tích khoảng 13 nghìn m2, nằm phía đông khu đất và khu quảng trường - vườn hoa được bố trí theo chủ đề hoa bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Xung quanh khu đất còn bố trí các bãi đỗ xe và cải tạo lề đường hiện trạng bằng lát đá tự nhiên, kết hợp hệ thống cây xanh cảnh quan, thảm cỏ.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát đô thị thành phố (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, điểm nhấn công trình là hệ thống nhạc nước ngoài trời được thiết kế công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc - ánh sáng - nghệ thuật phun nước, tạo nên những màn trình diễn sống động, giàu cảm xúc. Trong khoảng hơn 60 phút, khán giả sẽ được thưởng thức trọn vẹn 20 tiết mục âm nhạc đặc sắc, từ giai điệu trữ tình, đến sự sôi động hay niềm tự hào dân tộc. Mỗi tiết mục là sự kết hợp tinh tế giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng nhạc nước sẽ biến toàn bộ không gian quảng trường thành một “sân khấu ngoài trời” đầy cuốn hút.

Lãnh đạo thành phố tham quan khu vực nhạc nước của Quảng trường Văn hóa Thể thao

Đối với hạng mục còn lại là cải tạo nhà thi đấu bên trong, chủ đầu tư sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, đưa toàn bộ các hạng mục thuộc DA vào sử dụng một cách hiệu quả, phục vụ tối đa nhu cầu của cộng đồng người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu ban đầu của DA.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đây là DA có ý nghĩa quan trọng, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao - công cộng, hình thành thêm trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao và sự kiện, lễ hội xứng tầm của thành phố.

DA không chỉ góp phần định hướng phát triển không gian đô thị, kết nối hài hòa hệ thống kiến trúc cảnh quan, tạo điểm nhấn mới về không gian công cộng mà còn đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần thể chất của người dân. Góp phần khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị di sản, văn hóa và du lịch của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, đề nghị chủ đầu tư, khẩn trương, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hạng mục còn lại để sớm hoàn thành toàn bộ DA đưa vào sử dụng, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, thẩm mỹ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, của thành phố trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.



